对付私会党和非法放贷 “第55条”法令是执法必要工具

时代变迁加上科技发达，一些违法分子和犯罪活动相应“提升”作案手段并隐藏身份，给执法工作带来更大难度，也愈加凸显实施近70年的“第55条”法令继续存在的必要。

例如，非法放贷的手段和平台如今更加猖獗，每个用社交媒体的人都可能接触到非法放贷信息。本地私会党活动受控，也有赖于“第55条”法令这个重要且有效的破案和“谈判”工具，包括让害怕自身和家人安危的私会党徒开口提供破案线索。

国会预计下周对俗称“第55条”的刑事法（临时条款）（修正）法案提出二读，旨在让法令再延长五年。一旦通过，这将是第15次延长法令。

三名刑事侦查局高级调查员，上周接受《联合早报》的访问，分享多年来的执法经验和教育宣导工作，并阐明刑事法（临时条款）法令为何持续有效。

刑事侦查局非法放贷取缔组高级调查员李良伟副警监以非法放贷为例说，大耳窿跟上了时代步伐，非法放贷的宣传手段已超越口耳相传的传统方式，网络已成为大耳窿寻求客源的另一平台。大耳窿利用科技渗透更多人群，并且针对教育程度更高的一群人，大大增加打击非法放贷的复杂性和难度。

社媒发布广告宣传非法放贷趋势快速上升

李良伟观察到，近期在社交媒体发布广告宣传非法放贷的趋势快速上升。

“我们得通过多种途径解决问题，除了积极与各个社交媒体平台合作移除内容，电信公司和互联网服务供应商也是我们合作的对象。”

他举例说，本地近期出现第一起女佣用TikTok账号为非法放贷活动做宣传的案例。这名印度尼西亚籍女佣艾达·尤利亚蒂（Ida Yuliati，43岁），利用TikTok账号在威京逊路（Wilkinson Road）协助两名非法放贷商上载20则广告帖子，抵触放贷人法令的罪名。女佣在3月26日认罪，被判监八周和罚款3万元。

科技是一把双刃剑，为人类带来便利的同时也存在隐患，包括助长了非法放贷的渗透性。对于执法的困难，他指出，如果案件涉及银行转账记录等证据比较容易处理，不过如今很多“阿窿”头目以国外为据点，许多证据都难以掌握，证人和口供便成了侦破案件的关键。

“有些证人合作到一半就反悔，使调查格外困难，援引刑事法（临时条款）法来说服他们（继续合作）尤其重要。”

包括非法放贷在内，私会党活动、贩毒、有组织犯罪活动等罪行，都被囊括在刑事法（临时条款）法令下。犯下这些罪行的党派可能组织庞大，制造的恐惧氛围往往使证人担心遭报复而拒绝出庭供证。该法令在1955年实施，法令授权内政部长不经审讯就可拘留可能危害我国公共安全、社会治安和良好秩序者，或让嫌犯接受警方监视。这让执法单位能够绕过冗长的司法程序直接拘留这些人，也能够更有效地说服证人作证。

由于临时条款法令赋予当局重要权力，须每五年定期更新，让国会确保法令与时并进。上一次延长是从2019年10月21日开始，今年10月20日期满。