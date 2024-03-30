旅游局开展新营销 将我国定位为“全球最佳会展城市”

新加坡旅游局展开新的全球市场营销活动，要将我国定位为“全球最佳会展城市”。

旅游局日前发文告宣布，接下来几年将推出六项全球市场营销活动，首先启动的是将新加坡打造为世界顶尖的会议、奖励与会展（Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions，简称MICE）地点。其他五个营销活动则分别围绕城市衔接、家庭、娱乐、美食和旅游。

文告说，我国作为重要的贸易枢纽，拥有尖端的创新、技术和研究能力，是思想领袖、投资者和企业汇集的地方。我国也提供中立的对话空间、独特的旅游产品等。

这类优势吸引不少商业活动在本地举办，例如两年一度的新加坡国际水资源周，以及去年的国际康复科技峰会（RehabWeek 2023）。

至于今年在我国举办的一些活动，除了2月的新加坡航空展，还有将在4月举办的亚太国土安全大会（Milipol Asia-Pacific）科技峰会，以及11月的世界建筑节等。

文告引述新加坡旅游局副局长叶锦祥说，将新加坡定位为全球最佳MICE城市，对我们保持竞争优势及强化新加坡的优势至关重要，尤其因为MICE活动的组织者和代表都在寻找能够带来价值和积极影响的地点。

“我们将继续致力于投资新的MICE产品和体验，并邀请活动组织者和策划者与我们携手打造富有成果的商务活动。”