扶轮社和泳联合办游泳马拉松 筹得逾5万元善款

陈明恩（九岁）六岁时开始学游泳，他的偶像是我国游泳奥运金牌得主约瑟林，希望有朝一日也能成为像约瑟林一样杰出的国家运动员。

陈明恩的父亲陈添福（37岁，音乐教师）从网上得知红山中心Sports Lifestyle Centre举办游泳马拉松慈善活动，参加者能和约瑟林一起游泳做善事，便与妻子带着三个孩子到场。

新加坡扶轮社和新加坡泳联星期五（3月29日）合办游泳马拉松慈善活动，邀请约瑟林等国家游泳运动员到场义泳筹款，每游完一圈，新加坡扶轮社将捐出3元，此举共吸引188名游泳者参加。他们完成了1万2115圈，筹得超过5万元善款。

其中一半的善款将为儿童之家的孩子提供游泳课程，并为泳联运动员提供更好的支持，另一半将捐给工业与服务合作社协会（Industrial and Services Co-operative Society，简称ISCOS），助释囚重新融入社会。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆是当天活动主宾。

泳联携手约瑟林泳校 为儿童之家20孩童提供16周泳课

泳联也首次与约瑟林创办的Sports Schooling游泳学校合作，学校的教练将从5月开始为来自陈树南卫理公会儿童之家的20名儿童提供16周、分三个阶段的全国安全游泳课程。



约瑟林受访时说，游泳学校旨在确保孩子们在水中安全并快乐，目前学校有800名学生。他也提及自己小时候父亲两次差点溺水的经历，因此激励他学习游泳。

他说：“相信水上运动能为孩子带来正面的改变，我非常期待这次同新加坡泳联和新加坡扶轮社的合作，很开心能为社区带来积极的影响。”

陈树南卫理公会儿童之家执行总裁刘启宏（68岁）接受采访时，对能为儿童之家的孩子提供学习游泳的机会表示感谢。

儿童之家的孩子来自不同背景，大多父母因忙于工作，没时间和余钱让孩子学游泳。刘启宏强调，这次合作不仅仅是学习游泳，还是一个培养自信和掌握新技能的过程。

刘启宏说：“这一次的合作不仅让孩子们掌握必要的水上求生技能，还培养他们的自信和韧性，有助整体的健康成长。”