中学生修读非母语课程 理解他族文化体验社会多元

在中学推行多年的马来文与华文特别课程持续受落，学生有机会学习其他族群母语，过去五年，平均每年有1700名学生修读马来文特别课程，修读华文特别课程的学生约有440名。

教育部答复《联合早报》询问时指出，目前有14所学校和四个分区中心（Zonal Centres）提供马来文特别课程，四所学校和三个分区中心提供华文特别课程。

教育部发言人说：“作为教育部为学生提供学习第三语文机会的一部分，马来文特别课程和华文特别课程分别于1986年和2004年推出。这些课程旨在培养学生更好地理解与欣赏本地其他社群的价值观、文化和世界观，从而建立与东南亚地区及中国的网络和联系。”

过去五年（2019年至2023年），修读马来文和华文特别课程的学生平均每年分别有1700人和440人。中正中学总校中四学生伍素仪（15岁）是其中之一。

伍素仪自中一起，因为上马来语会话课程而激发了想要了解并学习马来文的兴趣。

今年她将和其他五名同学参加O水准马来文特别课程的考试。她受访时说：“在课上我们不仅学习马来语这门语言，还更加深入了解了马来传统文化、节日习俗、音乐，还有游戏。”

对于母亲是韩国人的伍素仪来说，马来语可说是她的第四语言。她坦言，学习并掌握第四门语言不是一件容易的事情，但是在这个全球化的时代非常值得，可以更好地与不同种族和语言的人交谈。

德明政府中学也为中一和中二学生开设马来语会话课程，目前全校修读马来文特别课程的学生有40多名。

星期四（3月28日）傍晚，随着昏礼的祷告声，约140名德明政府中学和瓦克丹戎回教学校（Madrasah Wak Tanjong Al-Islamiah，简称MWTI）师生，一同在德明的学校礼堂享用开斋饭。德明的学生也向回教学校的学生送上印有他们音译华文名的本子和手写信。

参与活动的中二学生邱子杰（14岁）说，他的父亲因为工作关系会说一些马来话。邱子杰自中一起修读马来语会话课程后，也掌握了基本的马来话，不仅和父亲增加了共同话题，也在和马来族邻居交流或到马来西亚旅游时能够拉近与他人的关系。

中二学生刘利洲（14岁）在小学时曾学习基础的马来语。他说：“我觉得学习马来语非常有趣，一些发音和英文很相似。掌握多一种语言，就可以让我们有更多的共同话题、更加了解彼此的文化，促进种族和谐。”

教师：提供平台让学生交流 庆祝多元文化与和谐

德明政府中学公民课程科目主任诺里赞（Noorizan Beevi）说，这是两所学校文化交流系列活动的一部分，旨在庆祝多元文化与和谐，为不同种族、宗教信仰的学生提供一个宝贵平台，促进他们之间的交流和相互了解，之后这批学生也会到对方学校交流、增进友谊。

她说：“我们学校相信这样的交流机会，能让学生熟悉彼此的文化习俗，从而使我们的学生认识到，他们是这个由不同人组成的社区的一分子，并且拥有共同的价值观，例如仁爱、尊重和同理心。”

瓦克丹戎回教学校学生发展部门助理主任阿扎里（Muhammad Bin Azhari）说，开斋饭会是一个文化交流的平台，让不同信仰和背景的学生团结在一起，了解彼此的传统文化与习俗，亲身体验社会的多元与包容。