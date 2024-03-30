不满男子搭讪同乡 两男护花当街打架

男子在幸运商业中心疑搭讪女子拿联系被拒，作出挑衅行为，引起两路人不满后发生争执，互相推搡打架，幸过后被旁人阻止。

这起事故发生在3月10日下午约1时，地点在乌节路幸运商业中心侧门的路段。网民在脸书专页Complaint Singapore上载长达51秒的视频，并指有两路人与一名男子发生冲突而打架，之后幸好有旁人上前拉架。

根据视频画面，一名身穿黑T恤和戴黑帽的路人，被另一名旁人劝架带走。但画面一转，路边仍有一名红衣路人与一名身穿蓝色线条T恤的男子上演铁公鸡，红衣路人一拳往对方身上挥去但被挡下。

视频显示，红衣路人将斜挎包一把扯下扔在地上，但之后数名路人一涌而上，将他成功劝走。不料，先前的黑T恤路人又跑回来跟男子吵起来，之后互相推搡，动起手来。

视频最后，在商业中心里工作的一名理发师，跑出来劝住双方，视频还传出他说“走、走、走”的画外音。

记者星期五前往事发地点，辗转找到在视频中劝架的理发师拉扎里（64岁）。他称事发当天是星期日，也是女佣和客工休假的日子，因此人潮络绎不绝。

据他了解，该名男子疑因索取一名女子的联系不果而做出挑衅行为，结果引来女子的其他同乡不满，双方才发生争执。

完整报道，请翻阅2024年3月30日的《新明日报》。