西南区献爱心欢庆佳节 8000弱势家庭获礼包

为期三个月的“欢庆佳节在西南”活动正式结束，其间共有48家企业和社区合作伙伴捐赠价值超过85万元的现金和礼物，用来制作佳节礼包，并动员近1000名志愿者分发给8000个弱势家庭。

星期六（3月30日）上午，西南社区发展理事会 (South West CDC) 举办“欢庆佳节在西南”活动闭幕式。仪式由西南区市长、贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲主持。她也与同为蔡厝港集选区议员的贸工部长颜金勇，以及来自龙沙新加坡公司（Lonza Singapore）的100名志愿者，向蔡厝港的500户租赁组屋家庭分发佳节礼包，并为九名居民实现心愿。

颜金勇致辞时说：“面对生活费上涨的压力，政府会持续关注儿童、成年人以及乐龄人士的需要，并提供必要的帮助。

“在困难的时候，我们社区内部的团结至关重要。”

由龙沙新加坡赞助的“愿望实现计划”，将在一年内向720个西南社区的居民提供价值不超过50元的物品，包括家居用品、厨房用具、学习工具等。

林惠恩（15岁）是最先受益于“愿望实现计划”的九人之一。虽然家中也需要一些生活用品，但她的母亲谢清萤（43岁，裁缝）仍然选择为女儿实现心愿，想要一份哈利波特的乐高积木。

在“愿望实现计划”之下，林惠恩（左二）收到了由龙沙新加坡赞助的哈利波特乐高积木，并与贸工部长颜金勇（右二）和西南区市长刘燕玲（左一）交流。（邬福梁摄）

谢清萤说：“我丈夫在女儿三岁时就因为癌症过世了，我和女儿相依为命。她非常懂事，两年前就说想去做兼职帮助家里赚钱。我们买不起乐高，但现在终于能够实现她的愿望了。”