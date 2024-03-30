新加坡回教传教协会分发鲜肉与礼包 2000家庭受惠

32岁的保安人员沙米（Syami）和妻子西蒂（Siti，32岁）及五岁的女儿，住在一房式的租赁组屋。由于妻子要照顾轻度自闭的女儿，无法外出工作，他成了家中的唯一经济支柱。

西蒂说：“现在物价很高，一家人尽量节省开支，政府发放的社区发展理事会邻里购物券已用完，感谢新加坡回教传教协会（Jamiyah Singapore）在开斋节前分发鲜肉和干粮让我们过节。”

诺尔（Nor，63岁）是一名清洁工人，一个月赚取几百元的微薄收入，丈夫去年因车祸去世，现在独自照顾两个年龄分别为九岁和13岁的孙子女。

她说：“羊肉的价格并不便宜，感谢回教传教协会的帮助，让我和两个孙子能共度节日。”

新加坡回教传教协会星期六（3月30日）在马西岭—油池集选区、惹兰勿刹集选区、蔡厝港集选区、武吉巴督区和拉丁马士区举办“Meat-For-Eid”活动，不分种族，为有需要家庭分发鲜肉和礼包，宣扬奉献的精神。

下个星期六和星期天（4月6日和7日）开斋节前，该协会还会到另外六个选区继续活动，共2000个不同种族的家庭获益。

受益家庭共获两个礼包，包括一公斤大米、两公斤羊肉、两只鸡、咖喱酱、植物食油、糖果、饼干等食品，让他们在开斋节时能享用庆祝活动的餐食。

新加坡回教传教协会在开斋节前分发鲜肉和礼包给有需要家庭。中区市长潘丽萍（右一）星期六在甘榜格南民众俱乐部分发鲜肉和礼包给居民。（李冠卫摄）

也是惹兰勿刹集选区议员的中区市长潘丽萍，星期六到甘榜格南民众俱乐部为居民派发鲜肉和礼包，支持并参加分发活动。她感谢回教传教协会一直以来与甘榜格南的基层领袖密切合作，为有困难的家庭伸出援手。

她说：“这种合作精神体现了新加坡种族和谐的特色，我们共同合作，为更广泛的群体服务，非常鼓舞。”