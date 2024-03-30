“欢乐有家”市集助低收入家庭减轻生活费压力

牛车水—金声公民咨询委员会的社区发展和福利基金小组举办特别市集，让低收入家庭自行挑选所需的日用品，希望减轻他们的生活费压力。近600户家庭从中受益。

2022年推出的“欢乐有家”市集（JoyPlus Market）至今已经举办八场活动，受益者从最初的200户家庭增至目前的近600户。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期六（3月30日）走访“欢乐有家”市集时说，这个市集是对捐赠活动的新诠释，做法更可持续。她也是负责牛车水—金声事务的惹兰勿刹集选区议员。

受益者自选所需物品 可减少浪费

杨莉明说：“与其由捐赠者决定受益者应该拿到什么，我们让受益者自己决定，哪些物品最符合他们的需求。这么一来，我们为牛车水—金声低收入家庭提供实际援助的同时，也能减少不必要的物品浪费。”

在星期六的活动上，每户低收入家庭可按照需求，挑选总额不超过150元的日常用品。

受益者之一谢鸾妹（67岁，家庭主妇）说，她和丈夫目前主要靠两人的公积金入息应付日常开销。“现在的东西都很贵，这样的活动真的让我们省下不少钱。”

她挑选的物品包括厕纸、糙米、无糖即溶咖啡和洗衣液胶囊等。她说，这样的形式比分发礼包更好，因为可以根据所需挑选物品，避免浪费。