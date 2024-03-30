淡滨尼天地斋戒月市集 公众可品尝土耳其约旦印尼美食

马华卿

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发布 / 2024年3月30日 10:00 PM
淡滨尼天地今年首次邀请在斋戒月市集设摊的居家烘焙师参加数码营销直播课程。淡滨尼基层组织顾问、主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高（右后排左），以及永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生（右后排中）出席了星期六举行的淡滨尼天地开斋节庆祝活动。（每日新闻）
淡滨尼天地今年首次邀请在斋戒月市集设摊的居家烘焙师参加数码营销直播课程。淡滨尼基层组织顾问、主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高（右后排左），以及永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生（右后排中）出席了星期六举行的淡滨尼天地开斋节庆祝活动。（每日新闻）

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你吃过甜的萝卜糕吗？公众可在淡滨尼天地的斋戒月市集上，品尝到土耳其萝卜糕等来自三个国家的异国美食。

斋戒月市集将在淡滨尼天地中央广场举行至4月7日，摊位数量近40个。土耳其、约旦和印度尼西亚三国也在市集设摊位。

主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，星期六（3月30日）出席淡滨尼天地开斋节庆祝活动启动仪式。他说，欢迎这些回教徒人口居多的国家的大使馆在淡滨尼天地，向新加坡民众展示当地文化及美食。

马善高受访时说：“淡滨尼天地每月客流量达140万人次，当中有不少是回教徒。我们在淡滨尼天地开设斋戒月市集，帮助他们在下班回家前准备开斋所需的食物。”

土耳其首次设摊 派大使馆厨师备美食

土耳其驻新加坡大使龚恩利（Burçin Gönenli）受访时指出，今年是土耳其首次在淡滨尼天地的斋戒月市集设摊位，特地派来了大使馆的厨师，让新加坡公众品尝土耳其美食，包括萝卜糕。

龚恩利说，与新加坡的萝卜糕不同，萝卜糕在土耳其是一种甜品。“尽管两国相隔千里，但我们有同样的传统，节日的氛围也很相似。”

10名居家烘焙师也在斋戒月市集设立免费试吃摊位，让民众品尝他们自制的糕点。淡滨尼天地今年首次邀请他们参加数码营销直播课程。

马善高指出，数码渠道可帮助居家烘焙师开辟更广阔的市场，甚至走出新加坡。他鼓励这些烘焙师了解扩展业务的最佳方式，“在家也能成为更好的老板”。

淡滨尼天地斋戒月市集周一至周四下午3时开市，周末及公共假期中午12时开市，晚上10时闭市。另外，淡滨尼天地也将举行一系列的开斋节庆祝活动，直至4月14日。

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