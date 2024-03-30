淡滨尼天地斋戒月市集 公众可品尝土耳其约旦印尼美食

你吃过甜的萝卜糕吗？公众可在淡滨尼天地的斋戒月市集上，品尝到土耳其萝卜糕等来自三个国家的异国美食。

斋戒月市集将在淡滨尼天地中央广场举行至4月7日，摊位数量近40个。土耳其、约旦和印度尼西亚三国也在市集设摊位。

主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，星期六（3月30日）出席淡滨尼天地开斋节庆祝活动启动仪式。他说，欢迎这些回教徒人口居多的国家的大使馆在淡滨尼天地，向新加坡民众展示当地文化及美食。

马善高受访时说：“淡滨尼天地每月客流量达140万人次，当中有不少是回教徒。我们在淡滨尼天地开设斋戒月市集，帮助他们在下班回家前准备开斋所需的食物。”

土耳其首次设摊 派大使馆厨师备美食

土耳其驻新加坡大使龚恩利（Burçin Gönenli）受访时指出，今年是土耳其首次在淡滨尼天地的斋戒月市集设摊位，特地派来了大使馆的厨师，让新加坡公众品尝土耳其美食，包括萝卜糕。

龚恩利说，与新加坡的萝卜糕不同，萝卜糕在土耳其是一种甜品。“尽管两国相隔千里，但我们有同样的传统，节日的氛围也很相似。”

10名居家烘焙师也在斋戒月市集设立免费试吃摊位，让民众品尝他们自制的糕点。淡滨尼天地今年首次邀请他们参加数码营销直播课程。

马善高指出，数码渠道可帮助居家烘焙师开辟更广阔的市场，甚至走出新加坡。他鼓励这些烘焙师了解扩展业务的最佳方式，“在家也能成为更好的老板”。

淡滨尼天地斋戒月市集周一至周四下午3时开市，周末及公共假期中午12时开市，晚上10时闭市。另外，淡滨尼天地也将举行一系列的开斋节庆祝活动，直至4月14日。