本地非营利机构仁心组织 运送40公吨物资至加沙

非营利机构新加坡仁心组织过去三周为加沙救援行动筹得超过35万元善款，至今已运送25公吨的食物到当地，还有15公吨物资会在近期内送达。

仁心组织（Humanity Matters）本月8日开始募款，并在14日至28日间派遣一组四人团队到约旦，协调救援物资的采购、包装和运送。已运出的40公吨物资，包括食物和5000份“儿童暖包”（Kidz Comfort Packs）。

根据组织星期六（3月30日）发出的文告，由于加沙地带饥荒问题严重，团队率先在约旦首都安曼采购了36公吨、价值10万美元（约13万5000新元）的食品。其中25公吨已于本月27日和28日空投至加沙，其余11公吨会通过陆路，从凯雷姆·沙洛姆（Kerem Shalom）口岸进入加沙，预计下周末运抵。

此外，四公吨的儿童暖包已于本月20日经海路运出，预料会在下个星期四（4月4日），也就是开斋节的前一周抵达约旦的亚喀巴（Aqaba）港。

这些暖包由300名本地青年和学生领袖包装，内有充气枕头、维他命软糖、水瓶、零食和压力球，总值10万元（新元，下同）。运输和处理费由本地船务公司太平船务，以及物流公司Aw Transport & Warehousing承担。

四人团队组长、仁心组织特别顾问哈山（Hassan Ahmad）在文告中说，当地局势紧张，随时都会出现变动，因此要有效地展开救援，就必须尽可能靠近战乱区，以便及时获得更准确的信息，进而评估和找到救援机会及了解持续改变的挑战。

仁心组织目前与约旦非营利机构约旦哈希姆慈善组织合作救援加沙难民，包括建立水供网络。约旦是与以色列和占领区域共有最长边界的国家，而该慈善组织长期以来为巴勒斯坦、叙利亚和伊拉克社群服务。

过去三周，本地商会、私人企业和善心人士通过仁心组织认捐和捐出超过35万元，组织目前已拨出近25万元救济加沙难民。他们会在两个星期天（3月31日和4月7日）举行街头募款活动。

公众可以上网https://www.humanitymatters.org.sg/gazarelief，了解捐款详情。