新加坡华乐团南洋风苏州飘扬 庆苏州工业园区30周年

受中国苏州文化艺术中心邀请，新加坡华乐团星期六（3月30日）晚在苏州文化艺术中心大剧院呈献“乐融狮城”音乐会，庆祝苏州工业园区开工建设30周年。

受邀出席音乐会的新加坡驻上海总领事蔡簦合指出，音乐会带来具有南洋风情和新加坡题材的作品，向中国和国际友人们充分展示了新加坡的多元种族和丰富的民族文化。苏州市长吴庆文等苏州市政府官员也受邀出席了音乐会。

蔡簦合说：“我很高兴看到新加坡华乐团受邀来苏州演出。过去30年，新中两国通过苏州工业园区这个项目进行了全方位、高质量和前瞻性的合作。两国在各层级和各方面，包括政府、产业、企业、人才培养等都建立了非常紧密的合作关系。双方政府目前正在编制园区新10年合作的蓝图。”

苏州文化艺术中心大剧院座无虚席

“乐融狮城—苏州站”由新加坡华乐团荣誉指挥叶聪策划指挥，可容纳过千人的大剧院当晚座无虚席。开场曲《挂毯：时光飞舞》和压场曲《海上第一人——郑和》出自两位前驻团作曲家埃里克·沃森（Eric Watson）和罗伟伦之手，都是2006年由新加坡华乐团举办、以南洋风格为题材的华乐作曲大赛获奖作品。

李宝顺（左）担任胡琴协奏曲《火祭》独奏，叶聪转身面向围绕观众席的演奏家，并口念“咒语”，宛如一名远古祭司。（新加坡华乐团提供）

乐团首席李宝顺和琵琶首席俞嘉，也分别与乐团协奏演绎了著名作曲家谭盾创作的胡琴协奏曲《火祭》和中国音乐学院作曲系副教授罗麦朔创作的琵琶协奏曲《天梯》，展现新加坡华乐团的独奏家风采。《火祭》是一部反思战争的作品，在作曲家的设计下，作品呈现极富空间感和感染力：演奏家们环绕观众席，指挥则宛如祭司口念咒语，带领观众完成一场悼念亡魂，祈盼和平的祭祀仪式。

以古蜀文明中的太阳崇拜为灵感创作的《天梯》同样充满原始主义色彩，特别是俞嘉呈献的琵琶独奏兼具技术难度和艺术高度。在现场观众经久不息的掌声与欢呼声中，乐团还演奏了返场曲《花好月圆》。

俞嘉精彩演绎《天梯》琵琶协奏曲。（新加坡华乐团提供）

和家人一同观赏音乐会的苏州市民刘先生（62岁，退休人士）说，《海上第一人》这部作品给他留下深刻印象。“乐团使用二胡、笛子等熟悉的传统乐器，演奏出浓郁的异域风情，是一种全新的音乐体验。”

“相约狮城 遇见苏州”文化周4月举办

1994年成立的苏州工业园区是新中两国政府之间首个合作项目，被誉为“中国改革开放的重要窗口”，也是两国友好合作的标志。园区产业涵盖高端制造业、信息技术、生物医药、纳米技术、人工智能和现代服务业等多个领域，吸引超过100家国际500强企业投资项目。

新加坡华乐团行政总监何伟山说：“新加坡华乐团与苏州工业园区之间渊源已久。10年前，乐团曾在同一个舞台为园区20周年庆呈献音乐会。两国华乐界人士多年来在各项合作上齐心协力，并将继续在文化艺术领域为两国的外交关系和民间的友好往来贡献力量，情意深长。”

新加坡华乐团下来将续程前往天津、北京展开巡演。此外，“相约狮城 遇见苏州”文化周将于4月10日至16日在新加坡举办，内容包括苏州芭蕾舞团和苏州昆剧院呈献的文艺演出，以及美食周、纪录片播映、文旅推介、快闪表演等。