4月1日起 闯红灯摄像机抓拍超速功能启动

为规范驾驶者在公路上的行为，警方将从4月1日起正式在全岛根据路况需要，逐步启动闯红灯摄像机的抓拍超速功能，尤其是在违规或车祸黑区。

全岛目前设有超过242个闯红灯摄像机，这些摄像机原本就有侦测超速的功能，不过当局过去并未启用这项功能。新加坡警察部队星期六（3月30日）发布文告宣布，鉴于超速违规情况呈上升趋势，将于4月1日起正式在全岛逐步启动闯红灯摄像机的抓拍超速功能。

警察部队上个月公布的2023年交通数据显示，去年与超速相关违规酿成的致命车祸比前年增加83.3%，超速酿成的致命车祸占比也增加至25.2%，比前年的17.3%高出近一成。

虽然去年被超速测速摄像机拍到的超速违规案比前年少了28.6%，但在警方执法行动中，稽查到的超速案件增加了22%。这显示超速测速摄像机对驾驶者或骑士起到了有效的阻吓作用，不过有些人依然会在以为没人监看的地点超速行驶。

去年致命车祸事故和死亡人数写下新高也引起当局关注，开启闯红灯摄像机中的侦测超速功能是希望扭转这一趋势的措施之一。

除了开启侦测超速功能外，当局在上个月宣布计划加重违反交通规则的处分，提高某些交通违规行为的罚款和扣分，以儆效尤。详情将在日后宣布。

交警呼吁驾驶者，即使在没有测速摄像机的路段也不要超速行驶。同时鼓励驾驶者保持耐心，小心驾驶，遵守交通规则。对于超速和不遵守交通规则的驾驶者，交警将依法采取行动。