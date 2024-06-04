汤东线第四阶段料带动周边人潮 新商家瞄准商机入驻

汤申—东海岸线第四阶段6月23日通车，多数受访沿线商家预计人流量将增加至少一成至三成，也有人看准商机开设新店。

今年将启用的七个汤东线地铁站是：丹戎禺、加东公园、丹戎加东、马林百列、马林台、实乞纳及碧湾站。

马林台地铁站横跨440米，在马林百列路提供两条地下通道并设有六个出入口，方便乘客和居民往返邻近的马林台第50A座巴刹与熟食中心、多家邻里商店、住宅和学校。

拥有40多年历史的永和兴参茸药行开在马林台站旁边。经营这个家族生意的曾耀春（39岁）受访时说，地铁站施工时筑起屏障，隔开巴士站和包括药行在内的邻里商店。这不仅增加往返巴士站的路程，也大大降低商店能见度，导致客流量下滑。

马林台地铁站附近5月底仍在进行道路修复等工程，将巴士站和地铁站与一排邻里商店隔开。（李姿仪摄）

曾耀春预测，地铁开通并移除屏障后，客流量会恢复至少三成。“有些前往东海岸公园的人可能会选择在马林台站下车，途中可以顺便到药行购买凉茶等饮品。”

住在马林台的曾耀春以前要搭地铁，需要搭巴士到最靠近住家的友诺士地铁站，从家里出发到地铁站，就需要30分钟左右。下来，他步行不到五分钟就能到马林台站，他十分期待带家人乘坐汤东线直达滨海湾花园。

在马林台熟食中心经营凤记肉粽和娘惹糕饼摊的陈汉城（67岁）生意并未受到施工影响，他相信通车后更多居民会经由熟食中心往返地铁站，人潮会增加至少10％到20％。“我没有为此做什么准备，要看到实际情况才能应对。”

售卖潮州粿条面的摊位助手王星（50岁）则认为，他们的食客大多为年长居民和熟客，预计生意量不会因为新地铁站而大幅增加，他相信更多地铁乘客会直接光顾沿线的商场。

至少三座商场在马林百列站步行范围内

马林百列地铁站附近除了有邻里商店和熟食中心，乘客也可以步行到百汇广场（Parkway Parade）、加东商业中心和i12 Katong等购物中心。记者日前到访时，地铁站出入口外仍有工程在进行。

过去几年地铁施工再加上冠病疫情等因素，人潮大不如前，眼看大型建设连接，有人瞄准商机开新店。

位置对着地铁站的进口零食及饮品店Munch Maniac刚在5月24日开业。店主辛加尼亚（Harsh Singhania，28岁）认为，地铁通车和所有道路重开后将使交通更便利，带动人流量。他相信马林百列地铁站启用后，人潮能增加一倍。

看准新地铁将为马林百列带来人潮，主打美国进口零食及饮品的Munch Maniac今年5月24日在地铁站外开业。（李姿仪摄）

美容美发店Hair Style Salon约一个月前开始试营业，希望建立起知名度。经理吴桂娣说，他们计划在地铁开通当天正式营业。“我们会有舞龙舞狮，还会在门口发传单宣传。”

商家：汤东线为地区增添活力

位于加东商业中心的魔术方块店Cubewerkz创办人洪国才受访时说，乘坐地铁的人一般上要换乘巴士才能到达加东和马林百列一带，新地铁线将让公众更容易往返这个地区，当中包括到他们店里学习速解魔方的学员。

洪国才也说，东海岸一带有怀旧店屋、小众店铺、多家商场和海滩等，为地区营造独特的氛围，他希望更多游客和公众可以书写有关东海岸地区的内容。汤东线将为这个地区增添活力，洪国才希望，业主不要借机不合理地增加租金。

除了现有商店，第四阶段每个地铁站设计最多115平方米的商业空间，可缓解店面需求压力，也为乘客带来更多选择。