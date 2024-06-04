两度参加O水准考试 男生矢志要圆护士梦

22岁的余凯杰参加了两次O水准会考，最终经面试后，获得共和理工学院的健康服务管理文凭课程录取，并在三年后，以全年级最优秀的成绩毕业。他将继续深造，追求成为护士的梦想。

小学以来，余凯杰（22岁）的英文和数学成绩就一直很差，两次O水准会考皆因这两科考得太差，不能报读护理课程。他并没有因此放弃当护士的梦想，转而报读健康服务管理文凭课程，希望借此继续深造成护士。

他从中学一年级开始参加圣约翰救伤队，与护士的工作有了接触，从此把照顾病人视为使命。“我学习如何急救，包括包扎伤口、处理骨折、进行心肺复苏等技能。我不仅掌握重要的生存技能，也意识到照顾病人是崇高的事业，能帮别人减轻痛苦。”

余凯杰回忆说，在就读理工学院二年级时，母亲因病住院，而他隔天还有考试，便决定在医院通宵读书，一边陪妈妈一边准备考试。深夜时，一名护士还贴心地为他拿来被子和热饮，令他很感动。

他希望不只要提高病人住院的体验，还能给予病人家属情绪上的支持。“医生治疗身体疾病，护士则进一步支持病患和家属，这种满足感很大。”

理工学院三年级时，他有机会在新加坡中央医院实习24周，协助医院推广电子化自动设施，并教导年长病患如何使用相关应用，对医院的运营有了更深入了解，也开拓了视野。

护理行业缺乏男护士

观察到护理行业缺乏男护士，他更下定当男护士的决心，做有意义的事情。加上母亲年纪渐长，他也希望能凭借学到的知识，无微不至地照顾她。

余凯杰已经获新加坡国立大学录取，服完兵役后就会修读护理专业，朝实现梦想再进一步。