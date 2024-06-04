涉向人力部提交虚假申报等 30亿洗钱案被告王德海加控四罪

涉嫌在申请就业准证时向人力部提交虚假申报，还聘请没有工作准证的外籍者为私人管家，30亿元洗钱案被告王德海被加控四罪。

塞浦路斯籍的王德海（35岁）原本面对两项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）的控状。他星期二（6月4日）被加控四项抵触雇佣外来人力法令的控状，所面对的罪状增加到六项。

新控状显示，2018年至2022年12月28日期间，王德海涉嫌三次与苏永灿和Craft Digital私人有限公司董事潘成万串谋，在申请就业准证时，谎称自己将被聘为上述公司的品牌经理和商业顾问。

王德海也被指在2019年1月至5月期间，与妻子苏彩凰串谋，聘请没有工作准证的外籍者傅菊容当The Marq公寓单位的管家。傅菊容从2019年2月至2023年8月期间为他们工作。

律师：王德海有意认罪

人力部的主控官在案件过堂时说，这四项新控状将交由法官下判时一并考量。王德海的代表律师在庭上确认当事人有意认罪，并同意这四项控状在下判时被纳入考量。

案展星期五（7日）让被告认罪，他将是本案最后认罪的被告。

王德海早前面对的两项控状指，有理由相信他持有的229万9950元现金，全额和部分是非法线上赌博赃款；他也涉嫌使用至少部分属于赃款的2300万元，在本地购买The Marq公寓单位。

早前的庭讯揭露，王德海被起获的资产总值约5106万9000元。

据早前报道， 王德海与被警方通缉的苏永灿（33岁，柬埔寨籍）和王火强（29岁，柬埔寨籍）是亲戚关系。后两人在我国警方2023年8月15日采取执法行动前离境，警方因此通过国际刑警组织对他们发出红色通缉令。

至于此案的其他被告，苏文强（32岁）和王宝森（32岁）被判坐牢13个月，服刑完毕后在5月6日被驱逐至柬埔寨；苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）被判入狱14个月，服刑后分别在5月25日和28日被驱逐至柬埔寨；王水明（43岁）被判坐牢13个月又六周，他服刑后在6月1日被驱逐至日本。上述五人都被禁止再入境我国。

此案至今被判刑期最长的是张瑞金（45岁）、陈清远（34岁）和林宝英（44岁），皆判监15个月。另一被告苏剑锋（36岁）的案子展至星期四（6日）让他认罪。（部分人名译音）