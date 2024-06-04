调查：人手紧缺和工作量大 是医疗业培训最大阻力

尽管医疗领域主管认同培训很重要，但人手紧张等因素使培训受阻。约七成受访的相关人员反映，人手紧缺和工作量繁重，使医疗机构难以安排下属接受培训；近六成的人觉得，医疗人员缺乏提升技能的动力；四成认为，轮班制使协调培训的工作困难。

职总恒习今年4月进行一项调查，共有150名医疗领域的主管级或资深人员接受调查访问，他们来自公共和私立医疗机构以及护理设施。这项调查旨在了解本地医疗领域的人力挑战、所需技能，以及培训面对哪些不足等情况。

日前公布的调查结果显示，近九成的受访者认为，医疗业人手紧缺，超过四成（44%）觉得医疗人员得到的支援不足。至于要如何给予医疗人员支持，受访者的看法主要包括，应有更具竞争力的薪资配套与福利（57%）、推广预防保健（41%）、简化轮班安排（37%）、采用科技工具减轻行政工作（36%），以及提供持续培训机会（35%）。

报告指出，卓越服务、管理等方面的技能可适用于医疗领域的各种工作，如果有了这些可转移技能，医疗人员就可以在业内探求不同的职业可能。三分之二的受访者同意，此领域有足够的职业晋升与发展机会。至于阻碍人员转换跑道的主要原因，包括须额外培训（62%）、难以争取理想的薪资配套（54％），以及所具备的可转移技能不足（49%）。

虽然所有受访者都赞同持续学习很重要，但只有42%说已安排下属接受培训。多达71%的受访者认为，人手短缺和工作量繁重是安排下属受训的阻力。他们有意让下属接受培训的范围包括如何有效与服务对象沟通、数据分析和争取卓越服务等。

受访者普遍认为，医疗人员应具备的五大关键能力是：适应能力、解决问题的能力、沟通能力、学习能力，以及以服务对象为先的态度。

报告也指出，由于人口老龄化，我国必须扩大本地医疗护理团队，并且增加医疗人员如护士、综合医疗保健人员、药剂师等的培训与职业发展机会。

八成受访者有意增聘人手

约八成受访者反映，他们有意增聘人手，以壮大医疗团队。招聘最多的岗位包括医疗护理助理人员（35%），物流或运营（27%），以及社区护理服务人员（17%）。

职总恒习行业技能总监郑毅能指出，医疗领域人手短缺主要是因为人口老龄化、社区护理服务的需求增加。随着医疗领域向数码转型，人员也须相应地全方位掌握新技术、软技能等可转移技能，才能够提供优质护理服务。

他说：“雇主也必须积极支持员工的长期就业能力，优先考虑他们的持续学习和专业发展，如通过业界认可的专业证书课程，让医疗人员能够胜任这个增长领域的工作。”