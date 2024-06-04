地铁南北线故障 SMRT已更换损毁控制箱

地铁南北线星期一发生的电力牵引故障，经确认是因雷电击中损毁控制箱。SMRT已更换控制箱，并会对受影响零件做进一步调查。

《联合早报》星期一（6月3日）报道，克兰芝地铁站月台旁的控制箱遭闪电击中起火，油池和兀兰之间的列车服务暂停，导致受影响地铁站附近在傍晚高峰时段交通更加拥堵。地铁服务大约在两小时后恢复正常。

SMRT星期二（4日）下午2时35分在脸书更新贴文说，公司旗下的工程师与陆路交通管理局和日本企业明电新加坡公司（Meiden Singapore）通宵合作，更换了失火的控制箱，并全面恢复电力系统。

[UPDATE on the power traction fault on the North-South Line (NSL), 3 June, at 8.50pm]: Regular train services... Posted by SMRT on Monday, June 3, 2024

SMRT：为安全起见暂停服务

调查确认电箱遭闪电击中，导致电箱内的数个零件损毁，尤其是隔离开关（disconnecting switch），因而导致断电。“为安全起见，来往克兰芝站和兀兰站之间的列车服务暂停，让工程师能隔开（isolate）损毁的开关，以让地铁服务继续。”

SMRT会对受损开关做进一步调查，参与调查的包括陆交局、明电和Kraus Elektrotechnik。

公司说，安全是公司的首要考量，机警的地铁车长在约20米外注意到控制箱失火，于是按下紧急按钮，让列车停在克兰芝地铁站。“这避免地铁可能停在轨道上，导致乘客要步行到最靠近的地铁站情况发生。”

地铁发生故障后，公司派出更多人员到受影响地铁站和巴士转换站，帮助乘客。此外，公司也在其他地铁站和列车内广播故障消息，以通知其他乘客。“我们理解乘客可能度过了漫长的一天。我们对乘客的通勤时间加长致歉，并感谢受影响乘客对这次事故给予的耐心和谅解。”