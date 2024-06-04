酒驾睡着醒后撞民防电单车还逆行撞树 男子判监罚款吊牌

一名男子酒驾途中失去意识停下车子，民防人员到场将他叫醒，岂料男子又开车撞倒电单车，车子接着逆向行驶，撞上大树才停下来。

被告林里恩（30岁）星期二（6月4日）承认酒驾与危险驾驶两项控状，被判坐牢六周、罚款6000元，以及吊牌三年。他也面对另一项抵触公路交通法令的控状，交由法官下判时考虑。

这起案件发生于2022年8月11日晚上11时许至午夜时分，地点在北波那维斯达路。

根据案情，案发晚上，被告与一名女性朋友见面，在餐馆喝了两瓶烧酒。之后，被告驾驶他的车子离开，朋友坐在副驾驶座位上。

见被告与朋友闭眼没反应 公众致电民防求助

午夜12时14分左右，当车子来到北波那维斯达路时，喝醉的被告失去意识，车子放慢速度行驶，接着停在通往亚逸拉惹快速公路的一条支路上。

被告的车子停在那里将近半小时，对其他公路使用者造成阻碍；被告与朋友坐在车里闭上眼睛并且没有反应，公众见状后赶紧拨电通知民防。

民防人员驾驶消防电单车抵达现场后，敲打车窗叫醒被告。岂料，被告却在恢复意识后启动车子，往前行驶将民防人员的电单车撞倒，报案的公众也赶紧躲开。

庭上播放的行车记录器视频显示，被告的车子接着开上路堤并停下。民防人员赶紧上前向示意被告停止开车，但被告没有遵守指示，继续将车子开往南波那维斯达路方向的路段。

被告的车子当时逆向行驶，迫使路上其他车辆纷纷闪避，车子跟着往右转并冲上路堤，撞上路边大树后停下。

被告体内酒精含量比法定标准多一倍

交警过后抵达现场为被告进行酒测，发现他体内酒精含量超标，呼出的每100毫升气体中含有74微克的酒精，比法定35微克多出至少一倍。

被告通过律师求情时称，他并非故意违反民防人员的指示，而是他当时意识模糊，不清楚自己在做什么。被告事后已赔偿当局1148元，作为维修电单车所需的费用。（人名译音）