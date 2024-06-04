可持续航空燃料登记处 预计2025年第一季度启动

为进一步推动可持续航空燃料的使用，新加坡民航局将与国际航空运输协会合作，开发可持续航空燃料登记处，预计将于2025年第一季度启动。

国际航空运输协会（IATA）之前宣布，成立可持续航空燃料登记处（Sustainable Aviation Fuels Registry）。这是一个全球公认、可互操作的可持续航空燃料（SAF）计算和报告平台，正式记录、核算和公布可持续航空燃料的减排成果，以期加速推广这类燃料的使用。登记处初步获得17家航空公司、一个航空集团、六个国家机构、三家代工厂制造商（OEM）和一个燃料生产商的支持。

新加坡民航局星期二（6月4日）发布的文告指出，通过该平台，民航局可以准确统计购买SAF的类型和数量，生成SAF信用额度（SAF credit），并根据征收的税费将这些信用额度分配给航空公司，或按照自愿购买的SAF的量来分配给企业和机构。

民航局与IATA合作

民航局局长韩国元说：“与IATA的合作，使民航局有机会塑造SAF登记处的发展，这将成为新加坡从2026年起实施国家SAF目标的关键推动因素。”

民航局与IATA这一合作，是今年早些时候双方签署的谅解备忘录的项目之一，旨在进一步支持新加坡和亚太地区的航空发展。

根据我国今年2月公布的新加坡可持续航空枢纽蓝图，2026年起离境航班必须用SAF，起始目标是把SAF用量提升至占燃油总用量的1％，并将引入可持续航空燃料税（SAF Levy）用以购买SAF来达成此目标。