建交55周年 埃塞俄比亚总理阿比首访新加坡

埃塞俄比亚总理阿比博士星期二（6月4日）起，对新加坡展开三天正式访问。这是1968年以来，首次有埃塞俄比亚政府首脑来访我国，也是黄循财就任总理以来，第一次招待正式访问我国的外国领导人。

今年是我国与埃塞俄比亚建交55周年，阿比（Abiy Ahmed Ali）应黄循财总理兼财政部长的邀请，首次正式访问新加坡，进一步加强两国友好关系。

我国外交部星期二发文告说，为迎接阿比到访而设的欢迎仪式星期三（5日）在总统府举行。阿比将分别会见尚达曼总统和黄循财总理，并出席由黄总理所设的晚宴。

访新期间，阿比也将四处走访，进一步了解新加坡这个区域交通与物流枢纽，以及本地的城市规划和智慧国发展。

埃塞俄比亚约有1亿2000万人，是非洲人口第二大的国家，也是非洲之角最大和增长最快的经济体。埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴设有非洲联盟总部，是许多使馆聚集的世界最大外交首都之一。

我国与埃塞俄比亚 去年贸易总额达逾2亿元

埃塞俄比亚是我国在撒哈拉以南非洲的10大贸易伙伴之一，去年双边货物贸易总额达2亿2100万元，同比增长近四倍。近300名埃塞俄比亚官员也参与新加坡合作计划下的课程。

两国都是各自区域的航空枢纽，双边关系在航空互联互通、物流和技术合作等方面还有深化的空间。

阿比总理夫人齐娜什（Zinash Tayachew）陪同访新，随行的还有外交部长塔耶（Taye Atskeselassie Amde）、财政部长艾哈迈德（Ahmed Shide Mohamed）、主管政府通讯服务的部长莱盖塞博士（Legesse Tulu Adera）、教育部长贝尔哈努教授（Berhanu Nega Bonger）、工业部长梅拉库（Melaku Alebel Addis）、和平部长比纳弗（Binalf Andualem Ashenef）、矿业与油气部长哈布塔姆（Habtamu Tegegne Destaye）、内阁事务部长阿莱默特塞哈耶（Alemtsehay Paulos Atimo）、部长兼社会事务顾问丹尼尔（Daniel Kibret Berhane）等九名部长，以及其他政府官员。