涉抢劫后淡定留现场看警方办案 澳洲男子落网被控

澳大利亚籍男子涉嫌持刀抢劫放贷商后，还淡定地坐在罪案现场对面看警方查案，警方当场根据店员描述的外貌认出了他并将他逮捕，星期二（6月4日）被控上法庭。

嫌犯是澳大利亚籍被告乔斯（Jose Manuel Pacheco，39岁）。控状显示，他涉嫌在星期一（3日）下午约1时42分，到淡滨尼中1路第503座组屋底层商铺，持刀劫走一家合法放贷商6095元。

放贷商案发后如常营业。（白艳琳摄）

根据警方星期一发出的文告，事发前，他戴着口罩和帽子进入放贷公司，持刀威胁一女店员，要她交出现金。

女店员当时相当镇定，交出6095元现金的同时，也记下男子的穿着和样貌特征，成为警方能够在半小时内就逮捕这名男子的关键。

警方接到报案赶到现场后，从女店员口中掌握了干案男子的样貌特征。大约半小时后，在场查案的警员发现不远处有一名男子，样貌与女店员的绘述高度相符。

附近商家告诉《联合早报》，案发后来了大约10名警察，但事故没有惊动太多人，好些商家甚至没有留意到放贷商被抢。从到场调查到破案，警方捉人的过程相当顺利。

附近一家商店经理伊蒙（35岁）说，警方查案时曾跟他要店外闭路电视捕捉到的画面，他只隐隐约约听到“钱”，还以为有人欠钱不还，没想到是发生劫案。

嫌犯在楼梯口被捕

回忆起当天的情况，伊蒙说，他只看到警方在放贷公司周围搜查，当更多警察从放贷公司出来后，一班警察的目光很快就转向他的商店旁边的楼梯口。“他们看到的这名男子就坐在楼梯口，他正脸对着案发现场，一副在看警察办案的样子。”

据一名店主描述，嫌犯被发现时正坐在图中的楼梯口。（白艳琳摄）

警员于是上前拦截男子问话后，当场将他逮捕，同时起回全部现金，以及干案时使用的刀子、口罩和帽子。

伊蒙说，被捕男子的外形确实很好认。“男子的五官比较深邃，和警官对话时是用马来语。他的身材比一般人胖不少，头发较长，还留了胡子，虽然他已经脱下口罩和帽子，还是逃不过对周围观察入微的查案人员。”

根据伊蒙形容，男子被捕时非常淡定，没挣扎或反抗，也没否认涉案。附近商家也说，他们不曾见过这男子，相信他不是附近居民。

男子干案时戴的口罩和帽子，使用的刀子，以及携带的背包。（新加坡警察部队提供）

被控持刀抢劫罪 允许2万元保释

嫌犯星期二早上被控一项持刀抢劫的罪名，身穿红黑色上衣的他面控时神情依旧淡定。

由于警方仍需要时间完成调查，控方在庭上申请将案件展期四周。控方也允许被告以2万元保释，但必须遵守上交护照，以及与查案人员保持联系等条件。

法官批准控方的申请，案展7月2日过堂。

根据刑事法典，持械抢劫若罪成，可被判三到14年监禁，以及至少12下鞭刑。