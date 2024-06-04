为应付电力需求增长 能源局拟增建两个发电厂

为应对电力需求日益增长，新加坡能源市场管理局再次向业者征求提案，拟在2029年与2030年建成两个具备氢气发电功能的天然气发电厂，各可发电至少600兆瓦，以确保我国有充足的发电能力。

根据能源局星期二（6月4日）发布的文告，本地的电力需求多年来持续稳步增长，主要由电力密集型行业的发展所驱动，包括先进制造业、数码经济和交通等领域。

根据当局的初步预估，本地的高峰电力需求年均复合增长率将在未来六年增加至少3.7%。到2030年，需求将达10.1千兆瓦至11.8千兆瓦。

文告说，能源局邀请业者负责建造、拥有和经营两个发电量各至少600兆瓦的联合循环燃气涡轮机（Combined Cycle Gas Turbine），预计先后在2029年和2030年投入使用。

联合循环燃气涡轮机也具备氢气发电功能。它可接纳至少三成的氢气，若有需要也可进行改装，转变成全氢气操作。氢气燃烧过程不会排放任何温室气体，可减少碳排放。预计到了2030年，本地将至少有九座具备氢气发电功能的发电厂。

能源市场管理局局长严世俊说，随着本地对电力的需求持续增长，确保我国有足够的发电能力来为我们的家庭、工作场所和社区提供电力至关重要。

当局为此针对上述计划征求提案，截止时间为今年10月31日下午3时。

能源局第二次以中央统筹方式征求提案

这是能源局第二次以中央统筹方式征求提案。当局去年7月设立中央统筹招标框架，以协助发电公司制定具氢气发电功能以及低碳的解决方案和技术，使我国的电力系统朝更环保和更具韧性的方向发展。

今年1月，杨忠礼西拉雅能源（YTL PowerSeraya）标得在裕廊岛建造和经营联合循环燃气涡轮机的项目。这组涡轮机将在2027年底建成，预计2028年开始供电，发电量至少600兆瓦。这个工程预计耗资约8亿元，是当局首次以中央统筹方式招标。