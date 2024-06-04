亚洲基础设施办公室设立六年 促成逾54亿元项目

东南亚的绿色经济具有巨大发展潜力，加强私营和公共部门之间的合作是关键。由新加坡主导的亚洲基础设施办公室，设立至今已在亚洲地区促成总额超过40亿美元（约54亿新元）的基础设施项目。

新加坡企业发展局和金融管理局在2018年设立亚洲基础设施办公室（Infrastructure Asia），旨在支持亚洲地区的基础设施融资和发展。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期二（6月4日）在第四届亚洲基础设施论坛上发表主旨演讲时，强调东南亚绿色经济的发展潜力，预计到2030年可创造高达3000亿美元（约4060亿新元）的额外年度营收，并指须采取实际行动应对融资缺口等挑战。

“虽然亚洲的绿色经济可以改变本地区，但这需要新的融资模式来催化和释放全部潜力。除了公共和私人融资外，慈善资本是另一个重要但尚未被利用的资金来源。”

她也认为，各国必须将更多资金转向发展中地区，以大规模发展基础建设，因为绿色基建投资虽呈上升趋势，但实际上投资在发展中经济体的比率有所下降。

私营和公共部门加强合作 协助实现绿色经济效益

英兰妮呼吁加强私营和公共部门之间的合作，以协助实现绿色经济的效益。“我们须要培养更强大的公共和私营伙伴关系，接受新的创新，包括融资方面的创新，以提高可持续基础设施项目的可行性。”

亚洲基础设施办公室在论坛首日也宣布，与菲律宾和印度尼西亚有关方签署了四份谅解备忘录，借此深化与区域政府机构的关系。这些谅解备忘录着重于能源、水和废水管理、交通以及气候融资等领域的项目建构与开发。

英兰妮也宣布，推出妇女基础建设网络（Women’s Infrastructure Network，简称WIN）新加坡分会，这也是这个全球网络在亚洲的首个分会，“旨在联系基建行业各阶层的女性”。

WIN是一个在美国、加拿大、新西兰、澳大利亚和英国运作的全球网络。新加坡分会将提供一个包容的平台，使基础建设行业的女性能够更好地利用网络和指导机会等。

英兰妮随后在部长级座谈会上，与菲律宾交通部长包蒂斯塔、马来西亚工程部长亚历山大，以及柬埔寨经济和财政部副国务秘书维列格西姆（Vireak Sim）讨论有关亚洲的绿色转型所面对的问题与挑战。

为期两天的论坛主题为“可持续基础建设：转变亚洲之旅”，由亚洲基础设施办公室、新加坡企业发展局、金融管理局和财政部联合举办。

英兰妮：要解决城市挑战 须加强与人民商界跨境协作

另一方面，英兰妮星期二下午出席主题为“从愿景到现实：发展未来城市”的世界城市峰会闭幕全体会议并致辞时，强调与人民、商界和跨境这三方面伙伴关系和协作生态，在解决城市挑战中的至关重要作用。

英兰妮举例，市区重建局已就长期规划检讨（Long-Term Plan Review）展开为期一年的公众咨询活动，逾1万5000名来自各界的公众建言献策。

“这类对话帮助我们更好地理解新加坡人的多样化需求和愿望，并在建设城市方面加强政府与人民的合作伙伴关系。”