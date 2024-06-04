分析：可持续航空燃料昂贵 机票可能涨价

可持续航空燃料是迈向零碳排放的关键，却比传统燃料贵三到五倍。然而，以航空公司目前仅有3%的净利润率来说，不可能再吸收额外的燃料成本，消费者必须准备承担上涨的机票价格。

国际航空运输协会理事长沃尔什星期二（6月4日）在亚太区记者会中指出，可持续航空燃料（Sustainable Aviation Fuel，简称SAF）在短期内非常昂贵，一些消费者却认为可以零成本实现目标，并反对承担成本。

“但是，航空公司吸收这项成本是不可能的，因此机票价格可能会随之上涨，就和石油上涨时，机票也会涨价的道理一样。”

新加坡是首个征收SAF税的国家。2026年起，从新加坡起飞的航班都必须采用更环保的可持续航空燃料，搭客买机票时也须缴付SAF税，以实现去碳化目标。

IATA理事长：为促进SAF产量征税 新加坡追求方向明确

沃尔什说，他曾直接与新加坡政府进行讨论，并对新加坡专注于推动SAF的生产印象深刻。“他们非常明确自己所追求的方向，征税是为了促进SAF产量的增加。如果征税不能达到这些目标，那么政府将进行审查，并可能撤回税收。”

他坦言，通常政府对航空业征税，都是为了赚钱。若是其他国家如英国实施同样的政策，他会缺乏信心。

“我本能地抗拒征税，也总怀疑它们是否用在对的地方。但是在这种情况下，我却坚信新加坡会做正确的事情，并不会只是试图向航空公司征税。如果征税对于生产SAF没有帮助，他们就会寻求其他的方法。”

对于氢气的可行性，沃尔什认为，从环境角度来看，如果能够生产绿色氢气，那将是一个重要的积极因素。但是绿色氢气不一定意味要在飞机上使用氢气，而是可以用它来生产可持续燃料，如电力燃料。

“就氢能飞机而言，其中的结构非常复杂，这须要对飞机进行根本性的重新设计。考虑到目前交付给航空业的飞机，尤其是宽体飞机，到了2050年仍然在飞行，将它们改装为氢气动力是不可能的。”

因此，尽管氢将在减少碳排放方面发挥作用，但是航空业过渡向氢能源并不简单，也许要在2050年或是2040年之后才能产生影响。这也须要对机场的基础设施进行重大改革，以及飞机的重新设计。