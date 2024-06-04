IATA推出气流感知平台 收集数据助航空公司更好应对气流影响

国际航空运输协会推出气流感知平台，协助航空公司更好地应对气流带来的影响。2018年推出至今，已有21个航空公司加入平台，并有超过2400架飞机向平台提供气流相关的即时数据。

国际航空运输协会（IATA）运营、安全和安保部门高级副总裁尼克·卡伦（Nick Careen）说，他们今年的目标是有超过150万趟航班为气流感知（Turbulence Aware）平台提供数据。

“收到的数据越多，系统变得更厉害。飞机师手头可获取的资料越多，飞行也更安全。”

平台收集数据 助飞机师和调度员选择最佳航线

气流感知平台是一个数据共享平台，收集到的信息有助飞机师和调度员选择最佳的飞行路线，避开气流，并在最理想的高度飞行，进而提高燃油效率，减少碳排放。

IATA发言人回答《联合早报》询问时说，协会已经同新航和酷航就气流感知平台的使用讨论了一段时间。

问及新航是否已正式加入平台，新航发言人没有具体回应，但提到，新航飞机师有不同的科技和工具辅助他们应对天气和气流状况。

“新航定期评估市场上不同的平台和工具，并会持续加强现有的天气和气流管理方案。”

IATA理事长：遇气流非新鲜事 将探讨现有措施是否足够

至于SQ321事故对航空业的影响，IATA理事长沃尔什说，飞行期间遇上气流不是新鲜事。“若回到2000年，当时一年有约1800万至1900万趟航班。今年则有3900万趟航班……航班数量翻了超过一倍，且大部分的增长来自世界天气情况较不稳定的地区。因此，要说这是突然出现、从未发生过的新问题就错了。这个问题一直都存在。”

他提到，IATA会继续探讨现有的措施是否足够应对气流。与此同时，协会希望通过气流感知平台，改善气流消息的传递，让它和传统预测和汇报气流的程序起到相辅相成的效果。

沃尔什说，气流感知平台会从飞行数据记录器获取数据，测量垂直加速度和动力等的变化，算出气流的严重程度。系统会自动将信息发给平台上其他靠近这区域的飞机，有助他们采取措施，尽量避开这个地方。

新航：还有20名乘客在泰国接受治疗

根据新航星期二（6月4日）的脸书贴文，截至新加坡时间下午5时30分，在泰国曼谷留医的新加坡航空公司SQ321乘客再有一人出院，目前还有20名乘客在当地接受治疗。

新航接下来将停止每天在社交媒体公布最新住院人数的做法。新航指出，这起事件之后若有进一步重大进展，将通过脸书和X账号公布。