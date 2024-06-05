调查：仅四分一国人知道冠病有新变种毒株FLiRT

仅四分之一的新加坡人知道有个冠病变种毒株FLiRT，但超过半数的人表示有可能会接种追加剂。

国际民调机构YouGov于今年5月通过网络，调查1042名18岁及以上的新加坡公民对冠病变种毒株的认知程度，以及是否打算接种追加剂。

FLiRT变种毒株以变种的氨基酸代号命名，属于奥密克戎（Omicron）变异株JN.1的后代谱系。根据世界卫生组织的报告，至少有23个国家已经检测到FLiRT变种毒株。

YouGov调查显示，只有四分之一的新加坡人知道FLiRT这个变种毒株，但大多数人担忧会受感染。值得注意的是，接种越多剂疫苗者越会担心可能受感染。

三分之二（67%）接种了至少两剂疫苗的新加坡人表示非常或有些担心感染变种病毒；相比之下，接种了一剂疫苗或未接种疫苗的人群中，分别有50%和55%担忧感染变种毒株。

更担忧受感染者也更倾向于在追加疫苗问世时，就接种疫苗以预防感染新变种毒株。34%接种过一剂疫苗的人或10%未接种疫苗的人，表示有可能会接种追加剂；至少接种过两剂疫苗者，则有53%可能会这么做。

可能注射追加剂的男性占比也较女性高，分别是56%和47%。

52%受访者表示可能会接种追加疫苗

整体而言，当被问及是否会接种追加疫苗时，大多数新加坡人（52%）表示他们很有可能或有可能会这么做；38% 表示完全不会或不太可能，只有少数（10%）的答案是：“不知道”。

八成国人一年未打追加剂 意味人口免疫力料已下降

卫生部数据显示，截至5月，约有八成新加坡人口已完成首次或追加剂疫苗接种，但在过去一年里没有再接种过。这意味着人口的免疫力预计已下降。

为此，卫生部将在接下来的几个月里，通过不同管道鼓励和提醒民众接种疫苗。例如，当局会逐步增加提供冠病疫苗接种服务的健康SG诊所数量，也会向过去12个月内未接种任何冠病疫苗的公众发送短信。

从5月21日至6月29日，五家联合检测与接种中心将在星期六和公共假期前夕延长运作时间，从上午9时到下午1时，延至傍晚7时。当局也将在指定社区部署更多流动疫苗接种团队，把触角伸向更多居民，尤其是年长者。

随着我国近期出现新一波冠病疫情，卫生部长王乙康早前也曾建议民众戴口罩。

过半国人愿意在公众场所戴口罩 两成Z世代倾向不做防范措施

YouGov调查显示，新加坡人采取的主要冠病防范措施之一，正是戴口罩，超过半数或55%的人表示他们会在公共场合这么做。

最多人（64%）会采取的措施则是保持个人卫生，如经常洗手和使用消毒剂。此外，许多人会避免前往人潮拥挤的地方（51%），以及保持社交距离（33%）。一些人选择居家办公（14%），以及避免乘坐公共交通工具（12%）。只有八分之一的新加坡人（12%）表示他们没有采取任何防范措施，当中1990年代后期出生的Z世代（22%）最倾向不做任何防范。

数据显示，不管是否有症状，当冠病病毒检测呈阳性时，37%的新加坡人会选择与家人和朋友隔离。