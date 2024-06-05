放下键盘重执钢笔 笔尖流淌书法之美

她从平面设计师转行，成为英文书法艺术工作者，在这个数码化的时代，重温笔墨带来的平静。

36岁的李佳蒨在冠病疫情之前，一直从事平面设计工作。她坦言，虽然上学时并不喜欢书法课，但在2015年首次接触英文书法艺术（calligraphy）后，很快被笔尖和纸张摩擦带来的平静心绪打动。

“最初，我去文具店买了书法钢笔练字，但很快意识到仅仅如此并不会让我成为书法艺术者。于是我上了网课，参加了很多国内外的线下英文书法课程，也认识一些同好，定期举行交流活动。”

李佳蒨说，和平面设计中严谨的字体设计（typography）不同，书法艺术不使用电脑，而是回归最初的纸笔墨水，让书写者更专注于指尖当下的表达。多种多样的字形字体和人工书写的偏差，让每一种情绪和思想都有了表达的渠道。

在2020年底，经历疫情带来的种种变化后，李佳蒨决定放手一搏，开办书法艺术工作室The Pensive Desk，将兴趣变成职业。

“疫情带来的变化让我觉得是世界在告诉我，是时候为自己做一些改变了。但当初我其实并没有做周密的计划，只是想着先接一些委托工作，打造品牌。”

开办自己的工作室不是一件易事，李佳蒨坦言，平衡艺术创作和生意经营对她来说，依然是个挑战。她说，很感谢丈夫一直努力工作，支持她和家庭，让她可以大胆追求梦想。

对工作的热情 是她的养料

当被问到能否用这份事业养活自己时，李佳蒨笑道：“那要看你怎么定义养活了……我觉得我对这份工作的热情，就是我的养料。”

2022年起，李佳蒨开设了收费的书法艺术课程，让更多有兴趣的人接触到这种艺术。“在教课的同时，我也从学员身上学到了很多。比如学习书法艺术和生活一样，每个人都有不同的节奏，不必太在意他人的目光，多关注自己所得到的就好。”