户头供“情郎”收赃款 五旬妇为爱两度入狱

57岁清洁女工坠网恋，把户头给“情郎”接收赃款，在接到警方严厉警告后仍一意孤行，为此锒铛入狱15周，不料出狱后又去找“情郎”，继续让对方使用她的银行户口，接收超过120万元的爱情骗局赃款，星期二（6月4日）再被判坐牢三年10个月。

被告玛斯琳达（57岁，译音）案发时是名清洁工人，她面对三项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）（简称CDSA）法令的控状。

案情显示，被告在2018年之前，通过脸书认识一名叫“拉曼”的男子并与对方展开网恋。同年10月，被告借出银行户头给“拉曼”，协助后者接收犯罪所得。

警方在2019年7月19日对被告发出书面警告，指被告户头遭不法之徒用来接收诈骗案受害者的款项，要被告禁止将户头借给他人使用。被告之后在2020年1月21日办了另一个银行户头。

怎料，“拉曼”这时联络被告，再度要求被告借出银行户头。被告不顾警告，同年3月将提款卡邮寄到马来西亚给“拉曼”，并将密码透露给对方。

2020年3月至6月间，有多名受害者落入诈骗集团圈套，将2万1180元汇到被告户头，“拉曼”把里面的款项全部提走。

警方在调查时冻结被告户头，并将她逮捕归案，被告为此坐牢15周。

被告在出狱后又联络“拉曼”，对方于2021年9月再度要求被告借出银行户头。被告原本拒绝，但在“拉曼”提出给她每周200元的酬劳后答应帮忙，结果再度惹祸上身，星期二被判坐牢三年10个月。

完整报道，请翻阅2024年6月5日的《新明日报》。