中国女子扮22岁嫩妹陪游 用假护照进峇淡被捕

为20万人民币酬劳，33岁中国陪游女假扮成22岁嫩妹欺骗顾客，身上带着伪造的香港护照，不料却因顾客要带她到峇淡岛玩，结果她用假护照离境时被揭发，被判坐牢六个月。

被告是来自中国的程雅君（33岁，译音），她星期二（6月4日）通过视讯承认一项持有假护照的罪名，被判坐牢六个月。

案情揭露，被告有个叫小毛的女性友人，一名中国籍男子原本要小毛到新加坡陪游，为此愿意付20万人民币（约3万7914新元）给她。

由于小毛没能赴约，表示要把一名22岁的香港女学生介绍给男子。实际上，小毛转头就找被告，请她假冒22岁香港女学生去赴约，两人平分酬劳。

于是，被告在小毛的安排下来到新加坡当陪游女，小毛还为她准备了一个假的香港护照，也给了她一个新的身份“刘瑜”。

被告最后乘车从深圳到香港，再于今年4月15日从香港飞抵新加坡。她用自己真实的护照入境，随之到金沙酒店赴约。

男子见到她后，转了第一笔5万人民币（约9478新元）到她中国的银行户头里，被告当晚则与对方在酒店过夜。

香港移民局证实护照伪造

隔天，男子带被告到新加坡游轮中心，打算和朋友一同到峇淡岛一日游。被告把假护照交出，让男子的朋友买船票，以便继续扮演女学生的角色。

怎料，当她在拿出假护照使用自动通关时，怎么都无法通过。移民与关卡局人员上前协助，也没能找到该护照的记录，被告这才拿出自己的真实护照。

经过调查，香港的移民局也证实，被告所持有的香港护照是伪造的。

完整报道，请翻阅2024年6月5日的《新明日报》。