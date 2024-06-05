5月转售组屋交易量和售价齐升 增幅收窄

本地5月转售组屋交易量环比增加5.3%，整体售价上升0.3％。其中，百万组屋交易共有74宗，追平今年1月的单月最高纪录。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）星期三（6月5日）发布的预估数据，今年5月有2513个组屋单位转手，比4月增加5.3%，但增幅减少10.4个百分点。

5月转售组屋整体价格环比上升0.3%，与去年同比增加6%，但比4月的增幅减少0.6个百分点。

SRI研究与数据分析部主管莫汉（Mohan Sandrasegeran）说，2月的剩余组屋和预购组屋销售活动，申购者4月陆续收到通知，部分申请不成功的买家转向转售组屋市场，可能因此推高5月的交易量和售价。

上月的组屋交易量中，四房式单位占多数，达43.1％，其余依次是三房式（26.9%）、五房式（22.8％）与公寓式（7.2%）。以组屋区划分，转售交易的40.9%来自成熟组屋区，59.1%来自非成熟组屋区，其中盛港、兀兰和裕廊西最受欢迎。

ERA产业主要执行官林东荣说，成熟区组屋深受买家欢迎，但供应有限。“我们注意到，有买家转向设施齐全的非成熟区组屋，依然能在住家周围享有生活、学校和交通设施。”

转售市场延续涨势，但5月的增幅相对4月有所收窄，尤其是售价增幅趋缓。房地产网站99.co首席数据官哈金（Luqman Hakim）指出，这可能是市场回稳的早期迹象。

以转售价来看，三房式和四房式单位5月环比微升0.1%，五房式升1.6%，公寓式降1.1%。

最高转售价达151万5000元

上月共有74宗售价超过百万元的组屋转手，追平今年1月的单月最高纪录。转售价最高的是广东民路达士岭的一个五房式单位，达151万5000元。百万组屋交易量最多的分别是加冷黄埔（13宗）、红山（12宗）和大巴窑（八宗）。

非成熟组屋区最贵的转售组屋是一个后港6巷的公寓式组屋单位，售价111万元。白沙、武吉巴督和义顺也都有百万组屋交易。

合登集团（Huttons）首席执行官叶润明指出，更多15个月等待期期满的前私宅屋主进场，他们一般上经济能力较强，且偏好大型组屋，因此可能促成更多百万组屋交易。

莫汉预计，6月学校假期和条例调整前的最后一轮预购组屋销售活动，将促使转售市场放缓。他指出，来临的销售活动是本地10月实施新组屋分类框架前最后一轮，相信会吸引不少买家申购。

建屋发展局6月将推出约6800个单位，分布在加冷黄埔、女皇镇、义顺、裕廊东、兀兰和淡滨尼。