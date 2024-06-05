冒充“香港学生”来新当陪游 女子承认持假护照判监半年

冒充“香港学生”的身份当陪游，一名中国籍女子用假香港护照蒙骗客户，岂料客户临时要去峇淡岛游玩，女子硬着头皮使用假护照离境，结果真相被揭穿。

33岁被告程雅君面对一项持假护照的控状，星期二（6月4日）认罪后判坐牢六个月。

这起案件发生于今年4月16日上午10时，在新加坡游轮中心、前往峇淡岛的码头。程雅君当时被发现身上持有假的香港特别行政区护照后，被移民与关卡局人员逮捕。

根据案情，程雅君认识一名叫“小毛”的女子，后者说认识一名在新加坡的中国籍男客户，对方愿意出价20万元人民币（约3万7184新元），让小毛飞到新加坡陪他。由于小毛当时无法抽身，她告诉客户，可为他推荐一名来自香港的22岁女学生去新加坡陪游。

之后，小毛找上程雅君，要求她冒充香港学生当陪游，酬劳两人平分。程雅君答应后，小毛把一份香港护照交给她，护照持有人是一名叫“刘玉”的女子。小毛当时告诉程雅君，假护照是她向一名经纪买的，她要求程雅君冒充“刘玉”并谎称是学生。

小毛接着安排程雅君从中国深圳乘车前往香港，然后在香港搭飞机前往新加坡，程雅君当时使用真实的中国护照入境。

客户要去峇淡岛 被告试图用假护照离境失败

4月15日，程雅君入境新加坡后，前往滨海湾金沙酒店与客户会面。她在酒店陪客户过夜，客户隔天早上把部分酬劳转到她的银行账号。16日，客户带程雅君来到新加坡游轮中心，准备连同程雅君与其他朋友到峇淡岛游玩一天。

为了不揭穿身份，程雅君拿出她的假香港护照，让客户的朋友帮忙购买游轮票。当一组人准备做自动通关时，程雅君也使用她的假护照，但无法顺利通过；她接着被指示前往柜台求助，移民局人员尝试使用她的假护照处理通关手续但不成功。程雅君最后只好拿出中国护照，真相才被揭发。（人名译音）