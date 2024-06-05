PSB学院设350万元教育补贴 帮助成人学习者提升技能

本地私立学院推出350万元教育补贴，用于支持成人学习者的技能提升和再培训。

PSB Academy星期二（6月4日）发文告说，为了庆祝60周年庆典，学院将推出一项名为“PSB学院钻禧教育补助金”（The PSBA Diamond Jubilee Education Grants）的补贴，为本地1500名成人学习者提供支持，帮助他们提升当今就业市场所需的知识和专业技能，弥补差距和不足。

PSB学院总裁曾铭辉说，学院受今年财政预算案的启发，配合政府鼓励40岁及以上成人利用技能创前程培训补助（SkillsFuture Credits）提升技能的号召，投入这笔教育补贴，希望通过私立学院的教育为公众提供多元选择。

曾铭辉说，这笔教育补贴不只关注40岁以上人群，申请将开放给所有年龄段的劳动力。

“我们的成人学习者占了很大一部分，约占本地学生人数的一半多。我们致力于打造一个超越年龄限制的教育环境，保障所有人的终身学习之旅。我们希望通过这项补助金，让更多人有机会提高技能，让更多人有能力追求新的学习机会、掌握新的技能，从而在这个不确定的时代改善职业前景。”

这项补贴开放给所有PSB学院在新加坡开设的非全日制课程证书、专业文凭和学士学位课程的学生。符合条件的学生成功注册课程后，会在学费页面显示最终学费。