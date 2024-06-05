涉在住家刺死妻子 88岁失智翁被控谋杀

武吉班让组屋发生命案，一名88岁的失智症男子涉嫌在住家用利器刺死妻子。同住的孙子发现惨案后报警，嫌凶在住家内落网，将被控谋杀罪。

这起事件发生在星期三（6月5日）凌晨约1时，地点是武吉班让柏提路第137座组屋三楼的一个单位。警方接获报案赶到现场，发现一名74岁妇女鲜血淋漓倒卧在客厅，脸部相信被剪刀等利器刺伤多处，已经没有生命迹象。

《联合早报》记者星期三早上约9时到场时，警方已在事发楼层拉起封锁线。刑事侦查局人员不断进出单位搜集证据，其间还拿出量尺测量一把相信是凶器的剪刀，拍照存证。多名邻居清晨看到大批警力出现都十分诧异，对于命案的发生更是难以置信。

女死者身材瘦削 不良于行少外出

住在事发单位隔壁的菲律宾籍帮佣马里卢（Marilou A Penar，52岁）透露，嫌凶是马来族，与死者是夫妻关系，两人平日相处和睦，膝下有一男五女和多名孙辈。死者身材瘦削不良于行，因此不大外出，体型肥胖的嫌凶则从去年起患上失智症，近来病情愈发严重，因此住在附近的女儿每天都会给两人打包餐食。

马里卢说，一名20来岁的孙子与两人同住。两人的子孙辈常来探访走动，不知为何发生这起憾事。“男子看到邻居都会打招呼，但他近来开始痴呆，甚至好几次惊动警员将他送到家门口。今早我们看见警察以为他又迷路了，半夜屋内也没传出异响，不料却发生命案。”

邻居说，报警求助的是同住的孙子，警方彻夜搜证后，嫌凶在星期三清晨约6时30分被带走，不发一语。死者的遗体则在早上约8时，被仵作抬下楼由黑车载走。

事发单位外堆放着两辆轮椅、助行器和杂物。邻居透露，身材瘦削的女死者不良于行，男嫌凶可缓慢行走，但近年来失智症病情愈发严重。（白艳琳摄）

警方的调查和搜证工作持续近12个小时，过后带走数袋证物。据记者观察，事发单位外堆放着两辆轮椅、助行器和杂物，大门仍有部分未清理干净的血迹。

一名住在同一层的60多岁女邻居说，嫌凶失智前经常坐电动轮椅下楼走动，但近来经常走丢，相信家人是要减少让他外出，导致他常在家门口吵嚷着要出门。“他们一家相亲相爱，在这一带住了30多年。我们听到发生谋杀案时，都感到非常震惊。”

有邻居透露，嫌凶时常自言自语，平时独来独往。二楼居民须瑛芳（60岁，清洁工）说，她曾目睹嫌凶走错住家，去到别的楼层。“我最近很长一段时间没有看到他出门，以前他会在邻里四处走动。”

新加坡警察部队发文告说，警员接获报案到场时，发现一名74岁妇女躺在家中一动也不动，医护人员当场宣告她死亡。警方随后在屋内逮捕了88岁男子。初步调查显示，两人是认识的。

涉案男子将在星期四（6日）被控上庭。根据刑事法典302(1)条文，谋杀罪名一旦成立，男子可被判死刑。

警方的调查仍在进行中。