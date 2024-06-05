撞死人后逃马国逾半年 罗厘司机引渡回新判监23月和吊照

过斑马线时遭罗厘撞倒，57岁男行人在清醒的情况下送院，但最终伤重不治。肇祸男罗厘驾驶却在车祸发生后逃往马来西亚，相隔近七个月后在马国落网，引渡回我国面控，被判坐牢和吊销驾照。

35岁的被告萨夫安（Safuan Bin Tehda，马来西亚籍）案发时是马来西亚注册公司The Vanguard Logistics的司机，他被控五项抵触公路交通法令和一项妨碍司法公正的罪名。

被告星期三（6月5日）在庭上承认其中三项，法官将另三项纳入考量后，判他坐牢23个月和吊销各级驾照八年，在这期间也不得在新加坡驾驶任何车辆。

被告的律师代求情时称，被告没有想要掩盖罪行，事发后也通知了主管。他如今已后悔，要向死者的家属道歉，恳求法官轻判。

刚完成工作面试 死者不幸遇车祸

这起意外发生在2023年8月25日早上9时24分，地点是朝往企业路的武林道，进入裕廊西2道支路上的斑马线。不幸丧命的男行人是吴荣龙（57岁），当时刚到事发地附近面试工作。

案情显示，被告事发早上驾驶一辆马国注册罗厘，从马国到新加坡送货。

被告送完货后，来到事发地点，但他没有留意路况，撞上正在越过斑马线的吴荣龙，导致后者蒙受重伤。被告肇事后没有停车帮忙，而是逃离现场。同在斑马线过马路的两名行人见状，一人即刻上前协助吴荣龙，另一人则报警求助。

吴荣龙事发时正越过斑马线，遭被告的罗厘撞上后伤重不治。蓝色箭头为肇祸罗厘和吴荣龙。（取自法庭文件）

吴荣龙过后送院急救，他的右腹股沟出血，因为伤势严重，于事发当天上午11时17分去世，死因是身体多处受伤。

撞人后直接往大士关卡逃去

庭上透露，被告明知撞到人却没有提供援助，事后直接开车到大士关卡，在约上午10时30分离境。被告事发下午通知主管自己在斑马线撞人，过后便离职。

根据新加坡警察部队早前发出的文告，通过一名证人和陆路交通管理局的协助，交通警局警员和移民与关卡局人员在案发当天就确认了肇事罗厘的车牌和驾驶员的身份。

国家法院过后对男驾驶发出逮捕令，在马来西亚皇家警察的协助下，于今年3月14日在马国逮捕男驾驶，并将他引渡回新加坡面控。（人名译音）