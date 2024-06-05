滨海东将建两新路和脚踏车道 通往建国先贤纪念园

滨海东将建两条新路以及脚踏车道，通往建国先贤纪念园，提升交通便利。

国家发展部早前通过政府电子商务网站GeBIZ，为滨海东的道路和基础建设项目招标。

国家发展部星期二（6月4日）答复《联合早报》询问时透露，两条新道路将把滨海东花园和设于园内的建国先贤纪念园（Founders’ Memorial）与禺十字路（Rhu Cross）和炮台路（Fort Road）现有的道路网络衔接起来，以便在滨海东开发后提供道路服务。

建国先贤纪念园预计2028年开放

此外，招标内容也包括兴建脚踏车道，以及阴沟基础设施来支持这些发展项目。这些基础建设工程预计将在建国先贤纪念园和滨海东花园开放之前完成。建国先贤纪念园预计在2028年开放。

国家发展部说，由于施工期间，禺十字路和滨海东通道（Marina East Drive）的道路可能改道，当局会要求承包商确保公众仍能前往这些场地，并减少对道路使用者的干扰。

承包商也须确保所有工程符合相关机构的环境卫生和安全标准，包括如有野生动物出现在施工现场，须小心监测和管理。

当局说，滨海东花园开放后将作为社区的滨水公园，与建国先贤纪念园相辅相成。花园的设计将融入绿色和蓝色元素，园内设有反映我国花园城市演变的公园小径、为野生生物提供栖息地的城市湿地，以及供居民与亲友相聚的绿色休闲空间。更多详情将于日后公布。