蔡厝港清心园本月展开骨灰土转移工程 让更多公众能使用服务

蔡厝港清心园将从6月起，把四条撒骨灰通道的骨灰土转移到园内的指定地点，以便这些通道可以再次供公众撒骨灰。

转移地点靠近清心园（Garden of Peace）南门和坟场南18街。转移工程将分阶段进行，受影响的撒骨灰通道将关闭。在此期间，公众可继续使用其他撒骨灰道。国家环境局会陆续在官网公布工程详情。

越来越多人选择撒骨灰入土的服务，蔡厝港清心园接到的申请从2021年的约900份，增至去年的约2000份。随着时间久了，骨灰粉会积聚在撒骨灰通道中，然而通道容量有限。

环境局：申请说明已告知申请者 需要时可将骨灰土移至别处

环境局答复《联合早报》询问说，清心园的申请说明已告知申请者，当局在需要时，可以把骨灰土转移到墓地或火葬场的其他地方。在工程展开前，会发布公告，通知公众园内正在进行工程。

环境局说，转移骨灰土工程的频率，取决于骨灰撒土设施的使用率。当局会监督撒骨灰通道容量，并在转移前，对通道进一步采取实地检查。这片专门用来转移和存放骨灰土的土地，预计将长期保留。

佛教总会会长广品法师说，目前清心园有四条小径作为行人道和撒骨灰处，逝者家属有四个选择。工程开始进行后，四条小径将分阶段关闭，若刚好有多组家属来为亲人处理身后事，撒骨灰通道怎么分配、亲属使用撒骨灰处的时间，是需要考量的。

广品法师指出，部分家属可能想知道新放置的地点环境如何，这有待环境局进一步宣布。

他说，这项骨灰土转移工程也意味着越来越多人接受骨灰撒入土地的安排。以海葬来说，行动不便的家属上下船不方便，加上船的载客量有限，也有人会晕船和怕水，骨灰撒土方式成为家属考虑的选择。

新加坡殡葬协会副会长洪子谦受访时说，骨灰土转移工程估计影响不太大，因为工程分阶段进行，四条小径不是同时关闭，逝者家属还是可以照常在清心园为亲人处理身后事。

他说, 逝者家属选择把骨灰撒在清心园时，已经知道会和其他之前撒入的骨灰混合，所以在同个清心园范围转移骨灰土，民众应该能接受。

公众：能接受骨灰土 转移其他地方

叶雅融（65岁，退休人士）的母亲今年3月离世。叶雅融说，母亲不想麻烦子女往后花时间祭拜，因此生前已决定将骨灰撒在清心园的安排。身为家属，他能接受骨灰土转移到其他地方，以便小径的撒骨灰处再供他人使用，这是环保的方式。

他希望骨灰土转移到新位置，会是山明水秀的环境，设有亭子，方便家属悼念亲属时，有地方可以坐下休息和乘凉。

由环境局管理的清心园2021年5月启用，是本地首个骨灰撒土（Inland Ash Scattering）设施，让公众在安置逝者骨灰时，有多一个选择。清心园采用开放式概念，辟出四条小径作为行人道和撒骨灰处。小径均以花朵命名，即金合欢、秋海棠、山茶花与水仙花，费用大约320元。

为了确保骨灰能顺利渗入土壤，园内协助将骨灰磨成粉状。骨灰撒土处铺有鹅卵石，让骨灰能自然地渗入土壤中，反映入土为安的概念。骨灰撒土园外设有祈祷设施，让亲属在撒骨灰前，举办私人悼念仪式。