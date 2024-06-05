公众捐赠收藏物 述说建国一代生活经历

1960年代，不少本地家庭生活拮据，无法供子女读书。凌伍弟（77岁，退休）当时听取小学教师的建议，到英国政府在三巴旺设的英国海军船坞当学徒，学习一技之长。

为了让更多人了解建国一代当时的生活和经历，凌伍弟将当学徒时收藏的物品，捐赠给建国先贤纪念园（Founders’ Memorial），包括卡钳（caliper）、划线器（scriber）等工具及图纸。

图为凌伍弟捐赠的其中几样物品，包括卡钳和划线器等工具。（受访者提供）

位于滨海东花园的建国先贤纪念园经过多年筹备后，于星期三（6月5日）举行奠基仪式，预计2028年开放。凌伍弟受邀出席活动。

1962年凌伍弟开始做学徒时只有15岁，之后在英国海军船坞受聘为技术人员。受英军撤离新加坡的消息影响，他后来另寻工作，加入蚬壳（Shell）集团展开长达51年的职业生涯。

“当时我们大部分学徒都来自贫困家庭，家里不能资助我们继续深造。当了学徒后，我们所拿到的学徒津贴也都全部贡献给家里。这就是我们所说的从无到有的过程，我们仍想要继续进步。”

我国首任律政部长、建国元勋巴克（E W Barker）的长女卡尔勒（Carla Barker，72岁，律所顾问）及家人，也受邀出席奠基仪式。

卡尔勒透露，建国先贤纪念园正与他们联系采访事宜，希望接下来能够丰富巴克事迹的方方面面。

巴克前往吉隆坡参加国会 长女卡尔勒印象深刻

巴克在1965年新马分家时参与草拟法律条文。卡尔勒说，令她印象深刻的是父亲前往吉隆坡参加国会的事。

那时她13岁，已经能够理解当时的局势。在她看来，那段时期对父亲而言是有风险的，因为他很有可能受局势影响而被捕，之后就回不来了。“我的父母都非常积极乐观，就像所有的年轻人一样，他们充满理想和信心，认为正确的事情就会去做，不怕出错。”

吴庆瑞一向都把新加坡放在首位

另一位建国元勋、前副总理吴庆瑞博士的媳妇陈淑珊（75岁）则在受访时提到，建国元勋致力于为每一代国人建设更美好的社会，他们为此努力耕耘。在她眼里，吴庆瑞一向都把新加坡放在首位。

她希望国人参观纪念园时，能够铭记先驱们为国家无私奉献的精神。

建国先贤纪念园去年举办“共创狮城新精神”（Semangat yang Baru: Forging a New Singapore Spirit）展览，邀请公众进一步了解新加坡的建国和发展历程。

曾参与展览的帕尔文帕（Parvynpal Kaur，25岁，自动化工程师）说，她在过程中，体验扮演1950年代玛丽亚·赫托暴乱事件（Maria Hertogh Riot）中的玛丽亚一角，这有助于让她进一步换位思考，认识历史人物。

她说：“建国先贤纪念园记录了建国元勋经历过的挑战和艰难，它不仅能让国人回顾这些历史，也能让年轻一代在了解历史后，积极看待和展望未来，为新加坡建设更和谐的社会。”