新生代基金办拍卖筹近80万元善款 帮助释囚家庭孩童

新生代基金（NeuGen Fund）日前首次在丽思卡尔顿美年酒店（The Ritz-Carlton, Millenia）举办慈善晚宴，通过拍卖的方式筹集了善款79万3096元，这笔钱将用于援助为释囚的孩童和家庭提供支持。

新生代基金管理委员会主席郑惪升致辞时，以一个令人心痛的故事开头：一名女子曾因吸毒而进监狱七八次。她的七个孩子中，有五个都因为她反复入狱而失去了下落。这名女子年少时，曾被有毒瘾的父亲性侵。

“这样的故事在我们新生代基金会遇到的家庭之中是很常见的。父母的缺失、有限的经济条件、匮乏的道德指引、童年创伤——这些都是为什么孩子在父亲或母亲，甚至是双亲坐过牢的家庭中成长，最终也锒铛入狱的主要原因。我们把这种现象称为‘代际犯罪’。”

新生代基金目前每年为约600个父母被监禁的孩童提供帮助，包括给予奖学金和赞助学费，丰富课外活动等各种方式，来阻止代际犯罪。

尚达曼总统：鼓励民众尽力帮助成长路程不易孩童

尚达曼总统致辞时，鼓励民众尽可能帮助成长路程不易的孩童和家庭。

“我们必须意识到，在父亲或母亲被监禁的情况下成长是多么的困难，要面对遭遗弃的感觉，有时还不得不挺身而出，照顾年幼的弟妹。留下的父亲或母亲则要外出工作，这可能会对他们的生活造成长久的影响。”

本次慈善晚宴通过拍卖的方式筹集善款，一共有24件拍品，其中最受瞩目的是由艺术家金怀奇制作的金继艺术品“Unbroken Collection”系列。这套艺术品一共有八只碗，尚达曼总统及夫人也参与了制作，拍卖后为本次活动筹集了3万8000元善款。

金继（Kintsugi）是日本的一种传统修复工艺，通过填补裂缝和破损部分，并使用金粉，赋予物品独特的美感。这正好反映出新生代基金受益者的经历，即破碎的东西可转为艺术，曾经历经风雨的人也会涅槃重生、变得更好。