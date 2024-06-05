陆交局殉职青年是准新郎 下月婚礼和蜜月已准备就绪

拦截违规电单车骑士遇车祸，不幸殉职的陆路交通管理局执法人员是准新郎，今年26岁的他原定7月结婚，婚礼已准备就绪，请柬也已发出，如今却与未婚妻阴阳相隔。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期三（6月5日）在脸书发文悼念死者，对这起不幸的事故深表难过。他说，涉案的电单车骑士已经被捕，陆交局和交警正在调查这起案件。

他说：“我国执法和前线人员在履行职务时表现出勇气和奉献的精神。我向兹杜尔菲卡的家属致以最深切的慰问。”

陆交局执法人员兹杜尔菲卡（Zdulfika Bin Ahakasah）星期二（4日）在实里达快速公路（SLE）往淡滨尼快速公路（TPE）路段，尝试拦截一名违规骑行的18岁青年时，不幸撞上中央分界堤，连人带车被抛飞，伤重不治。

兹杜尔菲卡的哥哥拉丁（Radin Ilahi Ahakasah，47岁）告诉《海峡时报》，弟弟原定下个月与相识五六年的未婚妻结婚，岂料遭遇不测。

兹杜尔菲卡是六个兄弟姐妹中的老幺，拉丁接到姐姐电话赶到医院时，医生通知他弟弟已离世。

拉丁说，母亲赶到医院时，边哭边喊“请救救我的儿子！请把我的儿子还给我！”，弟弟的未婚妻也当场泪崩。

兹杜尔菲卡曾先后在警察部队和翔鹰保安管理公司（AETOS）任职。 拉丁引述弟弟陆交局上司的话说，兹杜尔菲卡工作非常努力，从不找任何借口。

兹杜尔菲卡星期三安葬，他的叔叔罗斯利（Rosli，45岁）告诉《海峡时报》，包括蜜月在内，兹杜尔菲卡和未婚妻的婚礼已经安排妥当，如今家人只能尽力确保他的未婚妻能得到照顾。

同学：死者骑行有经验

兹杜尔菲卡的同学阿兹里（Azri Ramdan，28岁）则说，兹杜尔菲卡在学生时期就在骑电单车，是个很有经验的骑士。

新加坡警察部队早前受询时证实，一名18岁青年事后被警方逮捕。这名青年被指抵触六项罪名，分别是未按执法人员指示停车、危险驾驶、没有持有效的驾照、在没有保险的情况下驾驶、拥有受管制武器，以及涉嫌与毒品相关罪名。

警方调查正在进行中。