30亿元洗钱案起获资产 来自10被告及另外17人

在轰动本地的30亿元洗钱案件中，当局扣押的现金和资产不只是来自被控上法庭的10名被告，还属于另外17名男女。

这起在2023年8月间侦破的洗钱案，涉及款项超过30亿元，被捕的10名男女被控后都不得保释，还有另两人被通缉，新加坡警察部队已通过国际刑警组织对两人发出红色通缉令。

警察部队答复《联合早报》询问时透露，针对目前被扣押或发出禁止处置令（prohibition of disposal orders）的资产超过30亿元，而这些资产属于27名男女。“这包括2023年8月15日被逮捕的10名外籍人士，以及目前因涉案正在接受调查的17人。”

针对警方可以扣押这些资产多久，警方指出，当局将继续扣押和对资产发出禁止处置令，直到法庭在结案时处理这些资产。

根据法庭文件和宣誓书，10名被告的总资产相信超过9亿元，而庭上之前揭露与其中一名被告王宝森有关的“Y”，警方已冻结他名下超过1亿元的资产。

在10名被告中，苏文强（32岁）和王宝森（32岁）各被判坐牢13个月，服刑后在5月6日被驱出境到柬埔寨；苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）各被判入狱14个月，服刑后分别在5月25日和28日被驱出境到柬埔寨；王水明（43岁）被判坐牢13个月又六周，服刑后在6月1日被驱出境到日本。上述五人都被禁止再入境我国。

此案至今被判刑期最长的是张瑞金（45岁）、陈清远（34岁）和林宝英（44岁），皆判监15个月。最后两人苏剑锋（36岁）和王德海（35岁）的案件则展至星期四（6日）和星期五（7日）认罪。