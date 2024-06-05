车业工会选举再闹纠纷 会长梁添丁宣布周四重选理事

新加坡车业公会理事会选举再次闹纠纷，会长梁添丁认为选举委员会没有遵照章程行事，宣布5月举办的理事会选举结果无效，星期四（6月6日）重新召开会员大会选出第27届理事。

车业公会第26届理事的两年任期今年6月结束，原定5月6日选出下一任理事。不过，4月提名期间就出现问题。

梁添丁星期三（5日）接受《联合早报》访问时说，根据章程，无论会员何时加入，竞选理事的权利都一样。不过，这次却有两名会员因为近期才加入，在提名日被选举委员会取消竞选理事的资格。两人经过上诉后，才得以获准竞选。

梁添丁提到，这是选举委员会违反的第一个事项。再来，选举委员会以章程表述不清楚为由，自己设定选举条例，包括只限制在场的会员投票，不允许公司委派的代表投票。

选举委员会由五名第26届理事组成，主席是第二副会长陈文勇，其他成员包括第一副会长杨温华、秘书长林立华、副秘书蔡志峰和福利兼慈善组主任彭伟明博士。

根据车业公会章程第42条，在任何会员大会中，出席的会员每人拥有一票。所有事项可通过举手或投票方式，以多数票决定。除商行或公司会员委派代表外，会员所委派的代表出席大会将没有投票权，并只以观察员看待。

梁添丁：曾一再提醒选举委员会遵守章程

梁添丁称，虽然他一再提醒选举委员会遵守章程，但对方一意孤行。他最后以选举违反章程为由，在5月6日大会宣布选举无效。尽管如此，选举委员会当天继续进行投票，称当天票数最高的19名候选人当选第27届理事。

梁添丁在5月22日向会员发出通知，宣布6月6日重新召开大会选出第27届理事。他透露，5月6日选出的理事后来指控他不愿配合交棒等，选出一名临时会长林亚保处理事务。

记者联络上林亚保和陈文勇，但两人不愿对事件置评。

针对公会的执委选举再次出现纠纷，梁添丁直言，“我感到很悲哀……公会代表应该以整个行业利益为主要考量，不应该为了个人利益做出违反章程的行为”。

公会2022年9月召开执委会选举时，梁添丁因没有签署会长候选人所须提交的同意书，被取消参选资格。梁添丁就此诉诸高等法院，其间也是会长候选人的王丰运向所有会员发电邮，以违反章程为由抗议梁添丁参选。

11月，梁添丁与公会在审前会议中同意友好解决此事。但另一名会长候选人陈侠发拒绝，把事情闹上法庭，不过最终败诉。会长选举同月23日举行，在108有效票中，梁添丁以82票胜选。

车业公会共有378名会员，包括二手车商和汽车平行进口商。