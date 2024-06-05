宠物进口条例7月1日起放宽 更多猫狗无须隔离

为了在管控风险的同时给养宠物者提供更灵活、清晰和简洁的程序，从7月1日起，个人从狂犬病低风险国家及地区进口的猫狗将无须隔离，或仅需居家隔离。

通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪星期三（6月5日）在脸书发文，宣布调整后的宠物进口条例的生效日期。

陈杰豪说，宠物主人和进口商将受益于更简化，且基于风险的管理方法。同时，当局将提供六个月的适应期，期间申请人可选择根据新标准或旧标准提出申请。

陈杰豪也鼓励有意饲养宠物者选择领养，并提醒希望购买宠物的人应选择正规的宠物店或申请进口执照。

陈杰豪在2023年9月宣布，当局将依照世界动物卫生组织（World Organisation for Animal Health）的最新标准，修改本地的进口条例。

根据狂犬病风险 宠物进口地区分三级

根据国家公园局属下的动物与兽医事务组网站信息，7月1日起，我国将根据狂犬病风险，将宠物进口国家与地区分为三个等级，取代现行的四个分级。其中，第二级由现行的B级和C级国家与地区合并组成，包括挪威、法国、日本、加拿大、美国、香港、台湾等，共32个。

爱尔兰、新西兰、英国和澳大利亚这四个没有狂犬病风险的国家属于第一等级，与现行的A级一致；第三等级则是其余国家与地区，包括马来西亚和泰国等。

重新分级后，若通过个人执照从第二等级国家与地区进口宠物，则无须进行隔离，或仅需居家隔离10天。如果通过商业执照进口，则须在动物隔离中心（Animal Quarantine Centre）隔离10天。

此外，当局将狂犬病血清检测结果的有效期，从六个月延长至12个月，并取消对B、C、D级国家与地区的不同血清检测标准，实施统一管理。

国家公园局属下的动物与兽医事务组说，这样的调整将为宠物主人提供更大的灵活性、清晰度和便利，同时能保障我国的生物安全。

公众也可通过官网https://go.gov.sg/importing-dogs-and-cats，查询更多进口条例细节。