6月首轮拥车证成价全面下降 中小型车组回落9万元以下

最新一轮的拥车证成价全面下滑，中小型汽车组跌幅最显著，成价回落到9万元以下的水平，是4月以来的最低。

新一轮拥车证公开投标活动星期三（6月5日）下午结束，应对大众市场需求的中小型汽车组（A组）成价下跌4500元（4.85％），报8万8200元。

A组成价上一次低于8万8200元是在今年3月第二轮的拥车证公开投标活动，当时报8万5489元。

大型及豪华车组（B组）成价下滑5082元（4.81％），报10万零607元。一般用于注册B组汽车的公开组（E组）也下跌3402元（3.24％），报10万1600元。

这是B组成价连续上涨四轮后首次下滑。

货车和巴士组（C组）滑落1412元（1.96％），报7万零589元。

本田代理商嘉摩哆总裁黄成顺接受《联合早报》访问时说：“成价上涨了好几期，是该下滑了……我早前预估A组成价应该在9万元以下的水平，而B组成价则在10万元以下，今天的成价相当接近我的预期。”

至于成价下滑原因，黄成顺认为，或许一些车商当初以非常优惠的价格卖出车辆，因此不会开出太高拥车证投标价，以免亏本。以A组为例，本轮投标活动共收到1467个投标，比上一轮的投标活动多了23个，因此市场对拥车证的需求还在。

他也提到，6月学校假期开始了，不少家长带着孩子出国旅游，也可能多少影响到车行看车买车的人数。

业者：料会吸引观望买家

黄成顺预计，随着拥车证成价滑落，相信会吸引观望的买家进场，进而促使A组和B组成价在下一轮拥车证公开投标活动中回弹。不过，对于上涨的幅度，黄成顺认为“这不好说，要看市场接下来的反应”。

新加坡车业公会会长梁添丁受访时说，车商在过去几轮的投标活动已经为不少在4月车展售出的车辆标到拥车证，在一定程度上缓解了竞标压力，促使拥车证成价下滑。

他说：“拥车证成价预计到这个配额季度结束前将维持在目前的水平，甚至有下滑空间。成价要是下滑，幅度预计不会超过1万元。”

豪华电动车品牌极星和跑车品牌路特斯汽车代理商Wearnes Automotive董事经理孙光英说，每个月的第一轮拥车证投标活动，B组收到的投标通常比同月第二轮投标活动少，或缓解投标压力。

“新的一个月累积的订单没那么多，而且上个月累积的订单可能已经先利用早前标到的E组拥车证注册。”