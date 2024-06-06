助企业和雇员绿色转型 职总与致同新加坡签谅解备忘录

配合6月5日的世界环境日，全国职工总会与致同新加坡签署谅解备忘录，支持2030年新加坡绿色发展蓝图（Singapore Green Plan 2030）、推动产业转型、创造就业机会，并确保雇员能公平地过渡到绿色经济中的新工作。

职总星期三（6月5日）发文告说，谅解备忘录于星期三签署。职总与专业服务公司致同（Grant Thornton）新加坡的合作，凸显职总致力于解决绿色领域的关切和挑战，这些都是职总同心同行共创未来对话会（EveryWorkerMatters Conversations）报告辨识出来的课题。这份报告概述了定性调查结果：雇员对现有工作可能受到绿色转型威胁表示担忧的同时，雇主面临重新培训员工在商业方面是否可行的挑战。

职总针对这些发现，提出了几项建议，其中包括通过职总企业培训委员会计划（CTC）创建全面的过渡计划，找出企业可以整合可持续做法和技术的方式，并概述实现顺畅过渡所需的步骤。

职总还推出了一个新的“意识、资源、交流群体”（Awareness, Resources, Community）框架，旨在与致同新加坡合作，为雇主提供可持续解决方案，并使员工能够从培训中受益。

职总副秘书长陈国明指出，这项战略合作伙伴关系创造了一个双赢的局面。它不仅让企业能放心地通过职总企业培训委员会追求可持续业务转型，员工也可期待在新的或重新设计的岗位上，实现更大的职业增长和更长久的职业生涯。

致同是一家全球性的专业服务公司，主要提供审计、会计、税务、咨询和企业管理等服务。致同新加坡总裁陈思薇指出，通过此次合作，致同新加坡可帮助不同规模的公司，加强业务韧性。