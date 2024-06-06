新美加强人工智能领域合作 美企将在我国投资500亿元

新加坡与美国将在人工智能领域深化合作，美国企业未来几年将在本地投资500亿元，推动人工智能基础建设与研究，两国也联合启动人工智能人才桥梁计划，着重培养青年和女性科技人才。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期三（6月5日）与美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）在财务大厦，共同主持新加坡—美国人工智能圆桌会议。，

两人一同宣布，新加坡资讯通信媒体发展局与美国商务部将推出一项新的人工智能人才桥梁计划（AI Talent Bridge programme）。这项计划将在她们2022年启动的新美女性科技伙伴计划上进行拓展。

在未来几个月内，该计划将深化包括人工智能在内的关键新兴科技领域的新美合作，重点针对支持青年和女性科技领袖。

杨莉明在开场致辞中提到新美合作的三大方面，分别是建设数码基础设施和服务、人工智能创新与治理，以及发展人工智能相关技能。

杨莉明说，在过去12个月中曾多次与雷蒙多会面。“每次与雷蒙多见面我都充满活力，因为她既高度注重支持企业创新，又持续热衷于国际合作。”

她说，新加坡过去五年的科技支出已达约1000亿新元，“作为在新加坡占有主要市场份额的参与者，美国科技公司无疑是这笔科技支出的重要受益者”。

未来几年，新美企业合作建立本地生态系统的投资预计将超过500亿新元，其中包括为在本地的美国企业建立新的人工智能卓越中心。

杨莉明也指出，上述投资不仅旨在服务我国600万人口的市场，也将惠及周边地区。

她也提到：“这种规模的投资如果没有经过严谨的评估是不会获批的，我们希望这些评估能够转化为丰厚的投资回报。”

新美企业计划合作 为13万本地员工提高AI相关技能

同时，新美双方企业计划合作，通过加快培训专才计划（TechSkills Accelerator，简称TeSA）等，为13万名本地员工提高人工智能相关技能。

在人工智能治理方面，杨莉明提到，美国企业是推出人工智能解决方案加速器的重要合作伙伴。

她指出，我国与美国商务部联合拟定人工智能治理框架，促进了互操作性，也减轻企业的合规负担。

她说：“我们的目标不止于此，新美还将努力探索如何为全球协调和建立国际标准奠定基础。”

雷蒙多指出，新的人才桥梁计划专注于人工智能，新兴的科技机会对女性而言至关重要，而想要推行计划，必须与各家企业一同合作。

她相信，人工智能将成为这一代的决定性科技。两国都致力于确保人工智能的发展遵循标准，这不仅是出于维护人权和国家安全的需要，也因为采用它的关键在于信任。

此次圆桌会议的参与者除了两国的政府官员外，还包括来自谷歌、私召车公司Grab、微软、英伟达和樟宜机场集团等新美企业的高管。

代表微软出席会议的微软亚洲总裁马扎里（Ahmed Mazhari）说，人工智能改变行业和社会的力量是不可否认的。

他指出，新加坡通过双边合作以及微软人工智能先锋计划（AI Pinnacle Program）等举措，以加强人工智能治理。“我们正在共同营造一个有利于人工智能创新与蓬勃发展的环境。”