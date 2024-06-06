黄总理：新加坡和埃塞俄比亚可成为 加强东南亚与非洲联系门户

作为各自区域的枢纽，新加坡与埃塞俄比亚可以成为加强东南亚和非洲之间联系的门户。两国也同意探讨扩大多个方面的双边合作。

总理兼任财政部长黄循财星期三（6月5日）在为欢迎埃塞俄比亚总理阿比博士（Abiy Ahmed Ali）而设的晚宴上，做出上述表示。首次正式访问新加坡的阿比早些时候也在总统府出席了欢迎仪式。

今年是我国与埃塞俄比亚建交55周年。这不仅是1968年以来，首次有埃塞俄比亚政府首脑来访我国，也是黄循财首次以总理身份接待正式访问新加坡的外国领导人。

黄总理在晚宴上致辞时说，新埃两国看似非常不同的国家，两国身处不同大陆并相距7000公里，新加坡是个热带小岛，也是19世纪殖民国家竞争的焦点，而埃塞俄比亚幅员辽阔也从未是殖民地。

埃塞俄比亚独有黑鬃狮 新加坡被称为狮城

不过，两国有着许多共同之处，例如两国都是多元文化社会，并拥有同样的国家象征——狮子。埃塞俄比亚独有的黑鬃狮，新加坡则常被称为狮城。

黄总理说：“我们的故事起源可能不同。但狮子象征着勇气和力量，这是我们努力追求的民族品质，也是我们的人民所共有和珍视的特质。”

他很高兴两国都有意加强双边关系，并指出总部设在新加坡的企业有意在埃塞俄比亚的农业、物流和飞机维修领域拓展业务。

“作为各自地区的枢纽，新加坡和埃塞俄比亚可以成为加强东南亚和非洲之间联系的门户。”

两国领导人致力于推动新埃双边关系更上一层楼，双方同意在两国外交部之间建立双边磋商，以检讨和探讨新的合作领域。新埃也正探索在运输、互联互通、数码化和能力建设等新领域展开合作的可能性。

两国签署备忘录 为双方提供定期对话机制

在黄总理和阿比的见证下，两国星期三签署了建立双边磋商谅解备忘录，以及交通合作意向协议书。

我国外交部文告说，谅解备忘录将为双方提供定期对话机制，以回顾和探讨新的合作领域，就区域和国际局势发展交换意见。至于合作意向协议书，它旨在进一步加强两国之间的交通合作。

除了黄总理，尚达曼总统星期三也会见了阿比。尚达曼随后在脸书贴文说，埃塞俄比亚是非洲增长最快速的其中一个经济体，新加坡乐于分享我国在治理和教育的经验，并同埃塞俄比亚加强航空链接、旅游和商业联系。

Ethiopia is home to some of the world’s great wonders, going back to the ancient civilisations. Less known: it is also... Posted by Tharman Shanmugaratnam on Wednesday, June 5, 2024

我国外长维文医生同天在脸书上贴文说，他会见了埃塞俄比亚外长塔耶，两人就埃塞俄比亚和非洲未来数十年的政治和经济前景进行了广泛讨论。

埃塞俄比亚总理阿比（中）和夫人齐娜什（右二）星期三在新加坡植物园出席胡姬花命名仪式，陪同者包括交通部长兼财政部第二部长徐芳达伉俪（左一和左二）。（国家公园局提供）

此外，阿比星期三也到新加坡植物园出席胡姬花命名仪式。我国以阿比和总理夫人齐娜什的名字，将一个新的混种胡姬花命名为“阿比艾哈迈德齐娜什塔亚丘蜻蜓万代兰”（Aranda Abiy Ahmed Zinash Tayachew）。

阿比将在星期四结束为期三天的访问。