尚达曼：清洁经济是机遇 可带来50年最大投资与增长

清洁经济为全球带来50年来最大的投资和增长机会，应对气候问题的关键在于如何共同投资以获取回报，而不是把它视为分摊负担。

首届印太经济框架清洁经济投资者论坛星期三（6月5日）开幕，尚达曼总统在欢迎晚宴参与炉边对话。他说，所有人都必须为气候问题负起责任，这不是出于国际义务，而是因为这是每个国家和社会能最负责任地为每一代人所做的事情。

他指出，如今太多国际讨论和气候外交都围绕谁是造成这个问题的主因、谁该付出更多；针对气候的政治辩论甚至出现一种悖论，就是一些行动最慢或试图拖慢速度的国家，正是那些将受到最大影响的国家。

尚达曼认为，我们必须摆脱由谁买单或谁该负责的思维，进而转向如何合作共同投资，以获取经济和社会回报，包括减少污染和打造更宜居的环境等。

他说，再生能源等其他清洁经济领域，为全球带来50年来最大的投资和增长机会，必须趁早聚集风险投资、商业银行、公共资金和慈善资金等每个投资资本来源，为惠及所有人的回报投资。

单在去年，洁净能源就贡献了全球经济增长的10%。“我们必须确保这些机会分布在世界各地，这需要一些协调，不过是个真正的机会。”

尚达曼提到，当我们思考气候和更广泛的生态危机时，不应把问题设定在2050年或2100年，这对普通人民来说太过遥远。“我们应关注已经看到的代价，以及及早行动所能带来的好处。”

他指出，如今的极端天气造成悲剧，但同时让人们意识到有些事情已开始发生，那不是2050年或2100年才发生的事。

印度和毗邻的巴基斯坦今年5月的气温飙升至超过50摄氏度，部分地区更是录得历来最高温，导致多人死亡。

通过印太经济框架为平台 东南亚能聚合利益相关者

东南亚是印太经济框架的核心，尚达曼认为，本区域在全球化和气候变化课题上没有僵化的观念，虽然相应的行动可能过慢，但大家都想向前迈进。

他说，东南亚接下来10年的能源需求将大大增长，因此必须更积极地行动。在满足经济体增长所带来的需求时，也要想方设法提高较洁净能源的使用。

尚达曼说，东南亚很好地聚合了利益相关者，可以通过印太经济框架，快速落实拟议项目，为投资者和项目相互配对，争取持久融资，以及表明特定融资可提供良好回报，从而发展出势头，为世界其他地方树立好榜样。

气候变化迫在眉睫，尚达曼认为，单靠市场来让绿色产业成本具备足够的竞争力，需要很长的时间。因此，从灰色转变到绿色的过程得在前期投入更多成本（front-load），这需要公共领域、多边开发银行和慈善领域的参与。

“我们必须接受绿色科技和能源等一系列迈向绿色发展的产品和服务，要建立规模就需要补贴，以降低成本。”