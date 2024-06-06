不遵守渐进式薪金模式 两名零售店雇主禁聘外籍员工

去年4月以来，两名零售店雇主没遵守渐进式薪金模式的规定，少付12名员工每人每月约450元的薪金。人力部因此禁止他们申请或更新外籍雇员工作证件，直到他们纠正少付工资问题。

人力部星期四（6月6日）发文告说，当局在2023年4月至今年3月，向4100家零售和餐饮服务公司展开稽查，以确保这两个行业遵守渐进式薪金模式（Progressive Wage Model）的要求。这是人力部至今针对渐进式薪金模式进行的最大规模稽查行动。

绝大多数雇主都遵守规定

约8万7000名从事零售业及餐饮服务业的本地全职雇员，领取渐进式薪金。绝大多数雇主都遵守规定。不过，人力部的稽查发现，有两名雇主没有给予员工应得的薪资。尽管当局多次要求纠正，这两名经营零售店的雇主仍屡劝不听，人力部决定采取行动。

人力部发言人答复《联合早报》询问时说，两名没遵守规定的零售店雇主共聘用47名员工，其中七人是外籍员工。如果雇主在他们的工作证件到期前，不纠正少付薪资问题，这七人可能会受影响。

政府自2014年起，推出渐进式薪金模式。目前受惠于这个模式的低薪雇员，已超过15万5000人。其中，零售业及餐饮服务业的渐进式薪金模式，分别在2022年9月及2023年3月推出。

例如担任零售助理或收银员的低收入雇员，从2022年9月1日起，每月工资总额须达到至少1850元，并以8.4%的复合年均增长率逐年递增，今年9月起达到至少2175元。

不同行业和工作岗位的渐进式薪金各有不同。每个行业或跨领域的职业途径渐进式薪金模式推出后，雇主有六个月的宽限期调整，以适应新要求。目前，九大行业和跨领域的渐进式薪金模式宽限期，皆已结束。

文告指出，有些雇主不熟悉新要求，开始实施时没有遵守薪资规定，但在人力部解释后，就做出调整。

人力部会继续展开稽查，并与劳资政伙伴和相关单位如建设局、国家环境局、国家公园局，以及新加坡警察部队等合作，教育和协助雇主和雇员，确保员工获应得工资。

新加坡零售商协会发言人受询时指出，协会向来就各种政府宣布如渐进式薪金模式，与会员保持密切联系。他们通过网站发布信息、定期办分享会和解答疑问等方式，协助有需要的会员。

“现在零售前线人员的薪资已超过当局规定，因此我们大多数的零售会员，在落实渐进式薪金方面，没有问题。”

雇主可参加渐进式薪金工作坊

不了解渐进式薪金模式的雇主，可参加全国雇主联合会主办的渐进式薪金工作坊。工作坊获全额补贴至今年8月，迄今已让超过600名雇主受益。更多有关渐进式薪金模式的详情，可浏览人力部网站go.gov.sg/pwm。

雇员也可使用Singpass登录渐进式薪金网站，查询所得工资是否符合现有规定。随着网站提升功能，符合领取就业入息补助的雇员，也能查看他们已领取的补助金额，及包括加班费在内，自己所应领取的薪金。

雇员如需协助，可联系他们的工会，或致电人力部6320 7722，或电邮：MOM_OED@mom.gov.sg。