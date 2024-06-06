碗碗肉脞面料多实在 摊主用心煮诚意满满

一碗碗肉脞面，料多，摊主的用心和诚意更多。

在大巴窑8巷巴刹和熟食中心售卖肉脞面的陈国兴（56岁）说，年轻忙着养家时，卖面是一份工作，如今孩子长大有了自己的事业，卖面是他的兴趣，希望让食客品尝到他的手艺。

不过，陈国兴最初并非卖面起家。16岁时，他先是在海鲜餐馆当学徒，18岁服兵役，之后则在一家餐馆和港式酒楼打工。后来，为了有更好的发展前途，他才决定创业。

他说，一开始是和其他人合作卖鸡饭，之后因为想法不一，才独自出来闯一闯。“我朋友卖过面，我去看过，觉得不错，我就这样卖起了肉脞面。”

陈国兴提到，他是凭着过去当厨师累积的经验，研发了自己的食谱，对食材不马虎，不偷工减料。“单是汤头，就要熬上14个小时。辣椒也是我自己炒的。当然煮面，也要有点技巧。”

“我有信心，我端出去的每碗面，品质都在85％以上！……我一直相信要认真对待所做的事情，态度很重要，食物要是不达标，我宁可不卖，也不要乱卖。”

不会卖食谱 只赠有缘人

卖了20多年的面，陈国兴说，或许再多五年就会考虑退休，即使是现在，体力已经大不如前，只能放慢脚步，能卖多少就多少。他也知道当小贩不容易，因此不鼓励孩子接手，反而鼓励他们去做自己喜欢的事。

问及退休前会否卖掉辛苦研发的食谱，他不假思索地说：“我不会卖，要是有人要这个食谱，我会直接给，当然前提是我要觉得他可以胜任……热忱最重要。”

至于曾否后悔离开酒楼，陈国兴直言：“没有。我觉得我很成功！”