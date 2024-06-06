连夜从槟城来新送货 罗厘司机撞人潜逃半年

连夜开罗厘从槟城到新加坡送货，司机回程时感觉后车轮撞上人，但没有停车，被撞的男路人送院后丧命。

这起致命车祸发生于去年8月25日早上9时24分，地点在裕廊西2道与武林道交界处的斑马线。

肇祸的罗厘司机是35岁的马来西亚男子塞夫万（Safuan Bin Tehda），共面对六项控状，星期三（6月5日）承认其中三项，包括不小心驾驶导致他人死亡、发生车祸后没有下车提供援助，以及妨碍司法公正的罪行。

被告是马来西亚一家公司的司机兼送货员，事发前已服务将近一年。案发时，被告驾驶马来西亚注册的罗厘，车上没有载其他人。死者吴英儒（57岁），案发前刚在事发地点附近面试，正要离开。案情揭露，案发前一天傍晚6时许，被告在马来西亚槟城的工厂取货，隔天早上抵达新加坡，并于早上8时16分把货送到武林街。

被告约一小时后离开送货地点，死者吴英儒也刚好结束面试，走往事发的斑马线。

吴英儒过斑马线时，被告罗厘正开向该处，直接行驶过斑马线，并撞上吴英儒。被告感觉到后车轮撞到东西，知道自己撞到人，但没有停下，直接往大士关卡开去。

有目击者见状，上前查看，发现吴英儒还能说话，立即叫另一名路人报警，救护人员抵达后，将吴英儒送到国大医院急救。不过，由于吴英儒伤势过重，最终回魂乏术，于当天早上11时17分宣告不治。（人名译音）

潜逃逾半年后彭亨落网

罗厘司机通知上司称自己撞到人，事后离职，潜逃超过半年才在彭亨被捕。

被告在事发当天早上10时28分通过大士关卡返回马来西亚，下午1时12分通知经理，称自己撞了人，隔天就离职。

调查官事发一个月后申请逮捕令，与马来西亚皇家警察联手合作，于今年3月14日在马来西亚彭亨将被告逮捕，隔天引渡回新加坡。

判监23月 吊照八年

主控官说，被告开着重型车辆，理应更小心驾驶，意识到撞人后竟没有施予援手，甚至潜逃六个半月，促请法官判他坐牢24个月到32个月，以及吊销各级驾照八年。

法官最终判被告坐牢23个月，以及吊销各级驾照八年。由于他是外籍人士，法官也下令他出狱后的八年内不得在新加坡驾驶任何车辆。

完整报道，请翻阅2024年6月6日的《新明日报》。